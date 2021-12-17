Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, çeşitli çalışmalarla devam etti. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 14 puanla 18. sırada bulunuyor. Rizespor ise ligde 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Malatya ekibi bu kritik maçtan mutlak galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

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