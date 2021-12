Battalgazi Belediyesi’nden öğrencilere yerli malı bilinci

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ kapsamında Hatunsuyu Palabıyık İlkokulundaki öğrencilere yerli malının öneminin anlatılması, paylaşma ve dayanışma bilincini aşılayabilmek amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, her yıl 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ etkinlikleri kapsamında Hatunsuyu Palabıyık İlkokulunda bir etkinlik tertip edildi. Yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifindeki gönüllü kadınlar ve öğrenci velileri tarafından yiyecekler ve içecekler hazırlandı. Özenle hazırlanan yiyecek ve içecekler, ilkokul öğrencileri tarafından konuklara ikram etti. Etkinlikte katılımcılara yerli üretim ve tüketim konularında bilgi verildi. Etkinliğe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenci ve aileleri katıldı.



“Güzel bir yerli malı etkinliğine imza atıldı”

Düzenlenen programdan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Hatunsuyu Mahallesi Muhtarı Cumali Demir, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e böylesine güzel bir organizasyon düzenledikleri için teşekkürlerimizi sunuyorum. Yerli malı haftası önemli bir haftadır. Başkanımız sağ olsun öğrencilerimize hediyeler getirmiş. Çocuklarımız unutulmaz bir gün yaşadılar. Çocuklarımıza yerli malının öneminin aşılanmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Yerli tüketim bilincini çocuklarımıza aşılıyoruz”

Yerli Malı Haftası’nda çocuklara tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatan Başkan Güder, sosyal belediyecilik alanında önemli faaliyetler icra ettiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Yüzyıllardır Türk milletimizin çok güzel gelenekleri var. Bu geleneklerimizden bir tanesi de yerli malı haftasıdır. Cumhuriyet döneminden sonra yerli üretime geçme noktasında yapılan çalışmalar var ve bu çalışmaları ileri taşıma noktasında her yıl Aralık ayında Yerli Malı haftası kutlanır. Bizler bu gelenekleri unutturmamak ve ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünde Hatunsuyu mahallemizdeki etkinliğimiz ile yerli tüketim bilincinin küçük yaşlarda edinilmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalıştık. Çünkü hepimizin bildiği gibi çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır ve ağaç yaşken eğilir. Yerli malı üretilmesiyle ve kullanılmasıyla da toplumsal tutum bilinci oluşur. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı sözü küçük yaşlardan itibaren her bireyin benimsemesi gereken çok güzel bir sözdür. Ayrıca güzel ülkemizin yerli ve milli anlamda attığı her adım bu haftamızın önemini ortaya koymaktadır. Bizim olana, yerli olana, milli olana yönelmeli, onu hem üretmeli hem de tüketmeliyiz. Çocuklarımıza teşekkür ediyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz.”

Etkinlik sonunda Battalgazi Belediyesi tarafından Hatunsuyu Palabıyık İlkokulundaki öğrencilere, mont ve bot hediye edildi. Hediyelerini Başkan Güder’in elinden alan minik öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

