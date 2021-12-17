Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi

Malatya’da, polis tarafından semt pazarında kadınlara KADES uygulaması hakkında broşür dağıtılıp, bilgilendirme yapıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Battalgazi İlçesi İpek Caddesi’nde kurulan semt pazarında vatandaşlara, 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgi verilerek, el broşürü dağıtımı yapıldı. İsteyen bayanlara telefonlarına KADES uygulaması yüklendi.
Aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik bilgilendirmelerin devam edeceği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.