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Yeni Malatyaspor'da, Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

DHA

Yeni Malatyaspor'da, Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 17'nci haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, çeşitli çalışmalarla devam etti. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 14 puanla 18'nci sırada bulunuyor. Rizespor ise ligde 13 puanla 19'uncu sırada yer alıyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan Malatya ekibi bu kritik maçtan mutlak galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-12-17 16:11:26

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