Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası’ndan başarılı döndü

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatyalı Wushu ve Kung Fu sporcuları, Türkiye Şampiyonası’ndan 18 madalya ile döndü.

Sakarya’da 1517 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonasına Malatya’dan katılan sporcular başarılı döndü.

Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonası’ndan, 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya aldılar.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan’ın önümüzdeki günlerde Wushu ve Kung Fu başarılı sporcuları makamında kabul edip hediyeler vereceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.