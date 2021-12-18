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Bu kafeteryada yüzler hep gülüyor Malatya’da ‘Gülen Yüzler Kafesi’nde down sendromlu gençler iş başında

İHA

Bu kafeteryada yüzler hep gülüyor Malatya’da ‘Gülen Yüzler Kafesi’nde down sendromlu gençler iş başında

Malatya’da hizmete açılan ‘Gülen Yüzler Kafesinde’ çalışan down sendromlu gençler hem iş hayatında aktif rol alıyor hem de ekonomik kazançlarını elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Engelli bireylere fırsat verildiği zaman onlarında da çalışabilecekleri, üretime katkı sağlayacakları ve kendi paralarını kazanma şanslarının olabilecekleri bir proje olan ‘Gülen Yüzler Kafesi’ ile down sendromlu bireylerin istihdam ediliyor. Bu kafeterya ile down sendromlu bireylerin hem sosyalleşmesi hem farkındalık oluşturması hem de engelsiz bireyler ile beraber yaşama kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla açılan kafeteryanın amacının down sendromlu bireylerin sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri Müdürü Zerrin Palancı, “Doğu Anadolu bölgesinde ilk biz yaptık. Down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması ve sosyalleşmesi adına çok güzel ve çok takdir edilen proje” dedi.
Açıldığı günden bu yana kafeteryaya yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Palancı, “3 Aralık Engelliler gününde açtık kafemizi. Down sendromlu çocuklarımız burada hizmet veriyor. Onlarla birlikte kendi ekibimizde çalışan ve bir tane de öğretmenleriyle beraber burada tüm Malatyalılara hizmet veriyorlar. İlgi çok güzel. Özellikle bu çocuklarımız için çok fazla rağbet var. Çalışanlarımız, down sendromlu çocuklarımız, buraya gelen misafirlerimize hizmeti onlar veriyor. Bu hem onların sosyalleşmesi açısından hem de farkındalık açısından çok iyi. Türkiye’de bizimle birlikte 3 Büyükşehrin dışında Gaziantep’te var. Doğu Anadolu bölgesinde ilk biz yaptık. Sosyal belediyecilik anlamında da Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Down sendromlu çocukların çok mutlu olduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Palancı, “Çok güzel geri dönüşler var. Bir yeri açarsınız ve oturmasını beklersiniz. Bunun için bir süreç lazım. Ama buradaki çocuklarımız bu süreci çok hızlandırdı. Talepleri çok hızlandırdı. O yüzden mutluyuz. Çok güzel, kendileri de çok mutlu. Bizler de mutluyuz, çok daha güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Palancı, kafede belirli periyotlarla çalışan özel bireylerin sigortalı ve maaşlı çalıştıklarını ifade etti.
Gülen Yüzler Kafesin’de çalışan Down Sendromlu Hakan Özer ve Şeyma Polat ise kafede çalışmaktan mutluluk duyduklarını ve herkesi beklediklerini belirttiler. Kafeyi sosyal medya aracılığıyla gördüklerini ifade eden Gizem Aslan ise “Gülen Yüzler Kafesi'ni sosyal medya aracılığı ile gördük. Çok merak ediyorduk. Aslında kahve içmeye gelmiştik ama kahve bahane, tamamen kendilerinin güler yüzleri görmek için geldik. Çok keyif aldık” dedi.
Down sendromlu bireyler ile sohbet edip, onların ellerinden çay içmek istediği için kafeye geldiğini ifade eden Melisa Akdeniz, “Gülen Yüzler Kafesi'ni sosyal medya aracılığıyla gördüm ve burada onların güler yüzünü görmek için onlarla sohbet etmek ve zaman geçirmek için geldim. Onların ellerinden çay, kahve içmek için. Onlar için geliyoruz. Onların isimlerini ve saatlerini de öğrendik, gelip zaman geçiyoruz. Burada olmaktan çok keyif duyuyorum ve bu keyiften dolayı da onlara çok teşekkür ederim. Hepsinin ellerine sağlık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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