50 bin salep fidesi toprakla buluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

50 bin salep fidesi toprakla buluşturuldu

İHA

50 bin salep fidesi toprakla buluşturuldu

Malatya’da alternatif tarım ürünleri çiftçilere hibe destekli olarak önerilirken, bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi’ne verilen 50 bin adet salep fidesi toprakla buluşturuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen "Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğinin Geliştirmesi Projesi" çerçevesinde salep fideleri bir programla toprakla buluşturuldu.
Gerçekleştirilen dikim etkinliğine, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde görevli Doktor Ünal Karık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Proje Koordinatörleri Badin Kılıç, İlhan Özen ve Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.
Dikim etkinliğinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görevli Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Badin Kılıç, hibe destekli salep üretimi hakkında bilgi aktarıp, “Son yıllarda bakanlığımızın verdiği özel izinle uygun olan tarla şartlarında salep orkidesi yetiştirilmeye başlanmıştır. İlimiz genelinde salep yetiştiriciliğine yoğun talep olmasına rağmen yatırım masraflarının yüksek oluşu ve mevzuatlardaki prosedürlerden kaynaklı işlemlerden dolayı çiftçi şartlarında üretime geçilememiştir. Bu nedenle bakanlığımız bütçesi tarafından karşılanan 500 kilogram salep yumrusuyla ile elde edilen yaklaşık 50 bin adet fide İlimiz Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi’nde Yeşilyurt Belediyesine ait 4 dekar alanda dikim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında alınan tohumluğun 111 bin 100 TL bedeli bakanlığımız bütçesinden karşılanmış ve fideler Yeşilyurt Belediyesine yüzde 100 hibe edilmiştir" dedi.
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Doktor Ünal Karık da, fide dikim programına eşlik edip tıbbi aromatik bitki türü olan salep ekimimin ekonomik verime, insan sağlığına yararı ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verdi.
Dikim işleminin ardından etkinlik sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Gençler hünerlerini sergiledi
Battalgazi Devlet Hastanesi’nde iç dekorasyon sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi’nde iç dekorasyon sürüyor
Bu kafeteryada yüzler hep gülüyor Malatya’da ‘Gülen Yüzler Kafesi’nde down sendromlu gençler iş başında
YEREL HABERLER Bu kafeteryada yüzler hep gülüyor Malatya’da ‘Gülen ...
Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası’ndan başarılı döndü
YEREL HABERLER Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası’ndan ...
Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı
YEREL HABERLER Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge ...
Organik tarım yapan üreticilere file desteği
YEREL HABERLER Organik tarım yapan üreticilere file desteği
Malatya’da teknokent’ten teknoköy’e
YEREL HABERLER Malatya’da teknokent’ten teknoköy’e
Ünlü belgesel yönetmenleri Malatya’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Ünlü belgesel yönetmenleri Malatya’ya hayran kaldı
Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı
Hayvanlardan insanlara geçen 200 hastalık var
YEREL HABERLER Hayvanlardan insanlara geçen 200 hastalık var
Yeni Malatyaspor'da, Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da, Rizespor maçı hazırlıkları ...
Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi
Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı
YEREL HABERLER Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı
Müftü Işıldar’dan birlik ve beraberlik vurgusu
YEREL HABERLER Müftü Işıldar’dan birlik ve beraberlik vurgusu
Malatya'da workshop açılışı Gürkan: “Kurs merkezlerimizde 32 branşta 1500 kursiyerimiz bulunmakta”
YEREL HABERLER Malatya'da workshop açılışı Gürkan: “Kurs ...
Battalgazi Belediyesi’nden öğrencilere yerli malı bilinci
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden öğrencilere yerli malı ...
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının ...
Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor
YEREL HABERLER Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor
Gençlere polis tarafından eğitim
YEREL HABERLER Gençlere polis tarafından eğitim
Başkan Çınar, okulları ziyaret etti Çınar: “Çocuklarımızın mutluluğu ve huzuru için imkânlarımızı seferber ettik”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, okulları ziyaret etti Çınar: ...
Öğrencilerden Müdür Kanbay’a sazlı karşılama
YEREL HABERLER Öğrencilerden Müdür Kanbay’a sazlı karşılama
Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
Malatya'da vatandaşa psikososyal destek hizmeti “Sanal değil sosyal hayatta kal”
YEREL HABERLER Malatya'da vatandaşa psikososyal destek ...
Melekbaba Gençlik Merkezi’nde faaliyetler yoğun
YEREL HABERLER Melekbaba Gençlik Merkezi’nde faaliyetler yoğun

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.