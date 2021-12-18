50 bin salep fidesi toprakla buluşturuldu

Malatya’da alternatif tarım ürünleri çiftçilere hibe destekli olarak önerilirken, bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi’ne verilen 50 bin adet salep fidesi toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen "Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğinin Geliştirmesi Projesi" çerçevesinde salep fideleri bir programla toprakla buluşturuldu.

Gerçekleştirilen dikim etkinliğine, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde görevli Doktor Ünal Karık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Proje Koordinatörleri Badin Kılıç, İlhan Özen ve Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Dikim etkinliğinde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görevli Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Badin Kılıç, hibe destekli salep üretimi hakkında bilgi aktarıp, “Son yıllarda bakanlığımızın verdiği özel izinle uygun olan tarla şartlarında salep orkidesi yetiştirilmeye başlanmıştır. İlimiz genelinde salep yetiştiriciliğine yoğun talep olmasına rağmen yatırım masraflarının yüksek oluşu ve mevzuatlardaki prosedürlerden kaynaklı işlemlerden dolayı çiftçi şartlarında üretime geçilememiştir. Bu nedenle bakanlığımız bütçesi tarafından karşılanan 500 kilogram salep yumrusuyla ile elde edilen yaklaşık 50 bin adet fide İlimiz Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi’nde Yeşilyurt Belediyesine ait 4 dekar alanda dikim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında alınan tohumluğun 111 bin 100 TL bedeli bakanlığımız bütçesinden karşılanmış ve fideler Yeşilyurt Belediyesine yüzde 100 hibe edilmiştir" dedi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Doktor Ünal Karık da, fide dikim programına eşlik edip tıbbi aromatik bitki türü olan salep ekimimin ekonomik verime, insan sağlığına yararı ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verdi.

Dikim işleminin ardından etkinlik sona erdi.

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