Gençler hünerlerini sergiledi

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Malatya’da, gençlik merkezleri üyelerinin düzenlediği geleneksel yılsonu el işi ve teknolojik ürün sergisi açıldı.

Malatya Park AVM’de, gençlik merkezleri üyelerinin düzenlediği geleneksel yılsonu el işi ve teknolojik ürün sergisi açılışına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Park AVM yetkilileri ve gençlik merkezleri yetkilileri ile üyeleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezleri üyelerinin düzenlediği geleneksel yılsonu el işi ve teknolojik ürün sergisi 19 Aralık Pazar akşamına kadar gezilebilecek.

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