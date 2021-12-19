Profesör Beytur’dan çalışma arkadaşlarına veda

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ali Beytur, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi görevini bırakması nedeniyle çalışma arkadaşlarına veda etti.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atanması nedeniyle, 9 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yürüttüğü Turgut Özal Tıp Merkezi başhekimlik görevinden ayrılmasından dolayı 3 yılı aşkın süredir birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarına Turgut Özal Tıp Merkezi Salonu’nda düzenlenen program ile veda eden Prof. Dr. Ali Beytur, “Otuz yıl önce öğrencisi olarak adım attığım İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dekan olarak atandım. Bu vesileyle, yetişmemde emeği geçen tüm hocalarıma tekrar şükranlarımı arz ederim. Görevi devraldığım kıymetli hocam Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve ekibine de teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında esenlikler dilerim” dedi.

Yaklaşık üç buçuk yıllık görev süresi dolan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, görevini Doç. Dr. Adil Başkıran’a devretmişti.

Beytur, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atanması nedeniyle görevi Prof. Dr. Mahmut Durmuş’tan devir almıştı.

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