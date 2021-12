Güder’den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz Ekim ayında kurulan Malatya Muhtarlar Derneğine iadei ziyarette bulunarak, Dernek Başkanı Şahin Demirci ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ile birlikte geçtiğimiz Ekim ayında kurulan Malatya Muhtarlar Derneğine iadei ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Şahin Demirci ve dernek üyeleri muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güder, muhtarlık görevinin önemine dikkat çekerek, “Yerel yönetimler olarak sizler bizim elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz” dedi.



“Başkanımızın hizmetleri takdire şayandır”

Gerçekleştirilen ziyaretten ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, “İçimizden biri olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile sürekli istişare içindeyiz. Bugünde bizlere iadei ziyarette bulundu. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Battalgazi’yi böylesine güzel hale getiren başkanımızın Allah yolunu açık etsin. Güzel bir ekibi var. Muhtarlar olarak bizler her şeyi yakından takip ediyoruz. Battalgazi bölgemizi de yakından takip ediyoruz. Yıllardan bu yana Battalgazi iki bölgeye ayrılmıştı. Çevreyolu altı ve üstü olarak. Fakat başkanımız bütüncül bir yaklaşım tarzıyla Battalgazi’yi tek parça haline getirdi. Çevreyolu altı tabirini yaptığı yatırımlarla ortadan kaldırdı. Bunu yaparken taşın altına elini değil gövdesini koydu. İlçede güzelde bir ivme yakaladı. Battalgazi’de örnek alınacak birçok proje var ve yapılan çalışmalar takdire şayan çalışmalar. Biz dernek ve muhtarlar olarak başkanımızın her zaman yanındayız” dedi.



“Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımız”

Battalgazi’yi muhtarlarla istişare kültürüne dayalı bir şekilde yönettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya Muhtarlar Derneğimiz yeni kurulan bir dernek. Bizleri ziyarete gelmişti ve bizlerde iadei ziyaretimizi gerçekleştirdik. 2001 yılında AK Partimizin kurduğumuz zaman teşkilat çalışmalarımızı yürütürken sürekli muhtarlarımızla beraberdik, birlikte yol yürüdük. Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız. Temsilcimiz olarak bulundukları yerlerde vatandaşımıza hizmet yönünde her türlü fedakârlığı gösterdiklerine biz canı gönülden inanıyoruz. Bu yolda gerek kendinizden, bazen ailenizden fedakarlık ettiğinizin farkındayız. Muhtarlarımızı her zaman önemsedik, önemsemeye devam edeceğiz. 2019 yılında yapılan seçimlerin ardından Belediye Başkanı olduğumuz zamanda bu çizgide ilerlemeyi kendimize şiar edindik. Battalgazi’mizi istişare kültürüne dayalı bir şekilde yönetiyoruz. Başta muhtarlarımız olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşumuz ile istişare halindeyiz. Sizlerin de malumu üzerine Battalgazi bölgesi zor bir bölge. Özellikle göreve ilk geldiğim zamanda şunu fark ettik. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı vatandaşlarımızda olumsuz etkiler yaratıyordu ve biz hem bu farkı hem de vatandaşlarımızın üzerindeki o olumsuz etkileri kaldırmak için çalışmalarımızı yürüttük. Hamd olsun 2 buçuk yılı aşkın bir zaman zarfında bunu başardığımızı düşünüyorum. Özellikle çevreyolu altı tabirini yaptığımız yatırım ve hizmetlerimiz ile kaldırıyoruz. Battalgazi’yi sıkışan dar makastan kurtarıyoruz. Meyvelerini de güzel bir şekilde almaya başladık. Malatya hepimizin, Battalgazi hepimizin. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirerek çalışmalarımızı artarak devam ettirmemiz lazım. Bundan sonraki süreç içinde daha güzel bir Battalgazi, daha güzel bir Malatya ve daha güzel bir Türkiye diyoruz” diye konuştu.

