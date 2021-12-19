Güder’den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

İHA

Güder’den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz Ekim ayında kurulan Malatya Muhtarlar Derneğine iadei ziyarette bulunarak, Dernek Başkanı Şahin Demirci ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ile birlikte geçtiğimiz Ekim ayında kurulan Malatya Muhtarlar Derneğine iadei ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Şahin Demirci ve dernek üyeleri muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güder, muhtarlık görevinin önemine dikkat çekerek, “Yerel yönetimler olarak sizler bizim elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz” dedi.

“Başkanımızın hizmetleri takdire şayandır”
Gerçekleştirilen ziyaretten ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, “İçimizden biri olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile sürekli istişare içindeyiz. Bugünde bizlere iadei ziyarette bulundu. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Battalgazi’yi böylesine güzel hale getiren başkanımızın Allah yolunu açık etsin. Güzel bir ekibi var. Muhtarlar olarak bizler her şeyi yakından takip ediyoruz. Battalgazi bölgemizi de yakından takip ediyoruz. Yıllardan bu yana Battalgazi iki bölgeye ayrılmıştı. Çevreyolu altı ve üstü olarak. Fakat başkanımız bütüncül bir yaklaşım tarzıyla Battalgazi’yi tek parça haline getirdi. Çevreyolu altı tabirini yaptığı yatırımlarla ortadan kaldırdı. Bunu yaparken taşın altına elini değil gövdesini koydu. İlçede güzelde bir ivme yakaladı. Battalgazi’de örnek alınacak birçok proje var ve yapılan çalışmalar takdire şayan çalışmalar. Biz dernek ve muhtarlar olarak başkanımızın her zaman yanındayız” dedi.

“Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımız”
Battalgazi’yi muhtarlarla istişare kültürüne dayalı bir şekilde yönettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya Muhtarlar Derneğimiz yeni kurulan bir dernek. Bizleri ziyarete gelmişti ve bizlerde iadei ziyaretimizi gerçekleştirdik. 2001 yılında AK Partimizin kurduğumuz zaman teşkilat çalışmalarımızı yürütürken sürekli muhtarlarımızla beraberdik, birlikte yol yürüdük. Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız. Temsilcimiz olarak bulundukları yerlerde vatandaşımıza hizmet yönünde her türlü fedakârlığı gösterdiklerine biz canı gönülden inanıyoruz. Bu yolda gerek kendinizden, bazen ailenizden fedakarlık ettiğinizin farkındayız. Muhtarlarımızı her zaman önemsedik, önemsemeye devam edeceğiz. 2019 yılında yapılan seçimlerin ardından Belediye Başkanı olduğumuz zamanda bu çizgide ilerlemeyi kendimize şiar edindik. Battalgazi’mizi istişare kültürüne dayalı bir şekilde yönetiyoruz. Başta muhtarlarımız olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşumuz ile istişare halindeyiz. Sizlerin de malumu üzerine Battalgazi bölgesi zor bir bölge. Özellikle göreve ilk geldiğim zamanda şunu fark ettik. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı vatandaşlarımızda olumsuz etkiler yaratıyordu ve biz hem bu farkı hem de vatandaşlarımızın üzerindeki o olumsuz etkileri kaldırmak için çalışmalarımızı yürüttük. Hamd olsun 2 buçuk yılı aşkın bir zaman zarfında bunu başardığımızı düşünüyorum. Özellikle çevreyolu altı tabirini yaptığımız yatırım ve hizmetlerimiz ile kaldırıyoruz. Battalgazi’yi sıkışan dar makastan kurtarıyoruz. Meyvelerini de güzel bir şekilde almaya başladık. Malatya hepimizin, Battalgazi hepimizin. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirerek çalışmalarımızı artarak devam ettirmemiz lazım. Bundan sonraki süreç içinde daha güzel bir Battalgazi, daha güzel bir Malatya ve daha güzel bir Türkiye diyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'i tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'i ...
Malatyalı 2 sporcu madalyayla döndü
YEREL HABERLER Malatyalı 2 sporcu madalyayla döndü
Güvercin beslerken sırtından bıçaklandı
YEREL HABERLER Güvercin beslerken sırtından bıçaklandı
Profesör Beytur’dan çalışma arkadaşlarına veda
YEREL HABERLER Profesör Beytur’dan çalışma arkadaşlarına veda
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu
Gençler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Gençler hünerlerini sergiledi
50 bin salep fidesi toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER 50 bin salep fidesi toprakla buluşturuldu
Battalgazi Devlet Hastanesi’nde iç dekorasyon sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi’nde iç dekorasyon sürüyor
Bu kafeteryada yüzler hep gülüyor Malatya’da ‘Gülen Yüzler Kafesi’nde down sendromlu gençler iş başında
YEREL HABERLER Bu kafeteryada yüzler hep gülüyor Malatya’da ‘Gülen ...
Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası’ndan başarılı döndü
YEREL HABERLER Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası’ndan ...
Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı
YEREL HABERLER Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge ...
Organik tarım yapan üreticilere file desteği
YEREL HABERLER Organik tarım yapan üreticilere file desteği
Malatya’da teknokent’ten teknoköy’e
YEREL HABERLER Malatya’da teknokent’ten teknoköy’e
Ünlü belgesel yönetmenleri Malatya’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Ünlü belgesel yönetmenleri Malatya’ya hayran kaldı
Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı
Hayvanlardan insanlara geçen 200 hastalık var
YEREL HABERLER Hayvanlardan insanlara geçen 200 hastalık var
Yeni Malatyaspor'da, Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da, Rizespor maçı hazırlıkları ...
Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Pazarda kadınlara KADES bilgilendirmesi
Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı
YEREL HABERLER Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı
Müftü Işıldar’dan birlik ve beraberlik vurgusu
YEREL HABERLER Müftü Işıldar’dan birlik ve beraberlik vurgusu
Malatya'da workshop açılışı Gürkan: “Kurs merkezlerimizde 32 branşta 1500 kursiyerimiz bulunmakta”
YEREL HABERLER Malatya'da workshop açılışı Gürkan: “Kurs ...
Battalgazi Belediyesi’nden öğrencilere yerli malı bilinci
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden öğrencilere yerli malı ...
Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının ...
Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor
YEREL HABERLER Arguvan'da Ak Parti'ye üye kaydı devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.