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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karabulut’tan MTÜ için Uluslararası işbirliği adımları

İHA

Malatya Turgut Özel Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 3. TürkiyeAfrika Ortaklık Zirvesi'ne katıldı ve Afrika'da 42 ülkede yayın yapan Afrika'nın tek Türk Televizyonu'nun (NTR TV) konuğu oldu.

Rektör Karabulut’tan MTÜ için Uluslararası işbirliği adımları

Malatya Turgut Özel Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut 3. TürkiyeAfrika Ortaklık Zirvesi’ne katıldı ve Afrika’da 42 ülkede yayın yapan Afrika’nın tek Türk Televizyonu’nun (NTR TV) konuğu oldu.
MTÜ Rektörü Karabulut Türkiye ve Afrika’da 42 ülkede yayın yapan Afrika’nın tek Türk Televizyonu’nda Esther James’in sunduğu “Special Report” programının konuğu olarak katıldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen 3. TürkiyeAfrika Ortaklık Zirvesi’ne de katılan Karabulut, zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelerek yerli ve milli akademik çalışmalar hakkında bilgiler vererek, MTÜ ürünlerinin uluslararası arenada tanıtımı ve teşviklerin artması adına bir görüşme de gerçekleştirdi.
Türkiye ve Afrika’da 42 ülkede yayın yapan Afrika’nın tek Türk Televizyonu NTR TV’de “Special Report” programının konuğu olan Karabulut, MTÜ hakkında bilgiler vererek, uluslararası çalışmalar ve projeleri televizyon kanalında anlattı. Rektör Karabulut “Doğa’da hayat var” ve “Yaşam’dan Sağlık İksirleri” adında yazmış olduğu kitaplar hakkında bilgiler verdi.
Special Report programında MTÜ olarak uluslararası bir üniversite olmayı yerel değerlerden kopmadan gerçekleştirmek istediklerini belirten Karabulut, “Dünyada Kuru kayısının yüzde 90’ı Malatya’da üretiliyor. Patenti ve bilimsel çalışması şahsıma ait olan kayısı çekirdeğinden Kayısı Ekstresinin üretimi üniversitemiz bünyesinde yapılıyor. Yine kayısı çekirdeği yağı ve kayısı çekirdeği kahvesi üretimlerini de yapıyoruz. Covid19 sürecinde özel sektör işbirliği ile dezenfektan üreten bir üniversiteyiz. Covid19 sürecinde bile değil sadece kesintisiz eğitim, kültürel ve sosyal sorumluluk etkinliklerini sürdüren bir üniversite olduk. “Model Alan Değil, Model Olan Üniversite” Bu ifade girişimci üniversite olmanın ideali ve hedefidir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi girişimci üniversite olma hedefiyle hareket ediyor, kuruluş ve kurumsal çalışmalarını bu çizgi üzerinde yürütüyor” ifadelerini kullandı.
Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın ismini memleketi olan Malatya da yaşatacağız cümlesi üzerine kurulmuş ve bu idealler ile çalışan bir üniversite olarak tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisindeyiz. Hem dünyada, hem de Türkiye'de besin destek ürünü pazarı büyümeye devam ederken, tüketime yönelik talep ve ilgi de o derece artıyor. Bundan dolayı da yerli ve uluslararası üreticiler Türkiye pazarına sürekli besin destek ürünlerini sunmaktadır. Aynı durum diğer ülkeler için de geçerlidir. Muazzam bir tüketim pazarı var. Topluma hizmet bizlerin görevidir. Bu anlamda öncelikle Malatya’mızın en önemli değeri olan kayısımız ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Acı kayısı çekirdeği ekstresi, kayısı çekirdeği yağı, kayısı çekirdeği kahvesi gibi ürünler üretiyoruz” dedi.

“Yerli ve milli üretime önem veriyoruz”
Yerli ve milli üretime önem verdiklerini ifade eden Karabulut, “Bildiğiniz gibi zorlu bir Covid 19 sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte de MTü olarak Covid 19 teşhisinde yüzde 98 etkili hekimlerimizin işlerini kolaylaştıracak yapay zeka ile Covid 19 teşhisi projemizi yaptık. Bu süreçten yoğun olarak etkilenen yaşlılarımız için başlattığımız Yaşlı Yaşam Merkezi projemizin çalışma aşamasında aynı ekran üzerinde HIS, LIS, RIS, PACS, CIS, her tür yazılım veya Windowsun sağladığı tüm imkanlara erişim gösteren “Yoğun Bakım Hasta Başı Monitörü” cihazımızı geliştirdik. Bu proje ile de Dijital Hastane çalışmalarımız başlatmış olduk” şeklinde konuştu.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ile gerçekleştirdikleri işbirliği anlaşmasına değinen Karabulut, “TÜRKSOY ile bir anlaşma yaptık ve Malatya’nın tarihi yerlerinin ziyaret edileceği, Moda Tasarım Bölümü bünyesinde hazırlanacak Türk Devletlerinin kıyafetlerinden oluşan bir defile hazırlayacağız ve Kültür Günleri sayesinde bir gönül bağı kurulacak” ifadelerini kaydetti.
Karabulut, televizyon kanalının Special Report program sunucusu Esther James’e Kayısı üzerine bilgilendirmelerde bulunarak görsel sunumlar ile Gün Kurusu (Güneş’te kurutulmuş kayısı) ve diğer kurutma metotları ile kurutulmuş kayısılar arasındaki farklar hakkında bilgi verdi. Güneş Kurusu kayısının tamamen doğal ve sıfır kimyasal yöntem içerdiğinin altını çizen Karabulut, üniversite olarak bu sistemin desteklendiğini ve teşvik edildiğini belirtti.

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