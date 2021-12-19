Malatya’da karla mücadele çalışmaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da karla mücadele çalışmaları başladı

İHA

Malatya’da karla mücadele çalışmaları başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayata olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi kar yağışının etkili olduğu noktalarda ulaşımın aksamaması için 24 saat aralıksız çalışıyor.
Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda kalan vatandaşların ve hastalarında imdadına yetişiyor. Battalgazi ilçesi Sincik Gülümuşağı ekibi tarafından kar yağışı nedeniyle kapalı olan Aksu Mahallesinin yolu açılarak hastanın ambulansa ulaşması sağlandı.
Özellikle yağışların devam ettiği yüksek kesimlerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri gün içerisinde açmış oldukları yolları yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden açmak zorunda kalıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu Gürkan: “Malatya trafiğini rahatlatacak alternatif yollar açıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında ...
Kar, çiftçi ve çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Kar, çiftçi ve çocukları sevindirdi
Malatya'nın tek kadın erkek kuaförü
YEREL HABERLER Malatya'nın tek kadın erkek kuaförü
Yeşilyurt’un ehramı için Coğrafi İşaret Tescil başvurusu Çınar: “Ehram, geleneksel hayatımızın kıymetli bir parçasıdır”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un ehramı için Coğrafi İşaret Tescil ...
Çöken binada tadilat yapan işletmeci hakkında 9 yıl hapis isteniyor Malatya’daki çöken binayla ilgili iddianame tamamlandı
YEREL HABERLER Çöken binada tadilat yapan işletmeci hakkında 9 yıl ...
Rektör Karabulut’tan MTÜ için Uluslararası işbirliği adımları
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan MTÜ için Uluslararası işbirliği ...
Güder’den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Güder’den Malatya Muhtarlar Derneğine iade-i ziyaret
Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'i tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'i ...
Malatyalı 2 sporcu madalyayla döndü
YEREL HABERLER Malatyalı 2 sporcu madalyayla döndü
Güvercin beslerken sırtından bıçaklandı
YEREL HABERLER Güvercin beslerken sırtından bıçaklandı
Profesör Beytur’dan çalışma arkadaşlarına veda
YEREL HABERLER Profesör Beytur’dan çalışma arkadaşlarına veda
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu
Gençler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Gençler hünerlerini sergiledi
50 bin salep fidesi toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER 50 bin salep fidesi toprakla buluşturuldu
Battalgazi Devlet Hastanesi’nde iç dekorasyon sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi’nde iç dekorasyon sürüyor
Bu kafeteryada yüzler hep gülüyor Malatya’da ‘Gülen Yüzler Kafesi’nde down sendromlu gençler iş başında
YEREL HABERLER Bu kafeteryada yüzler hep gülüyor Malatya’da ‘Gülen ...
Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası’ndan başarılı döndü
YEREL HABERLER Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonası’ndan ...
Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı
YEREL HABERLER Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge ...
Organik tarım yapan üreticilere file desteği
YEREL HABERLER Organik tarım yapan üreticilere file desteği
Malatya’da teknokent’ten teknoköy’e
YEREL HABERLER Malatya’da teknokent’ten teknoköy’e
Ünlü belgesel yönetmenleri Malatya’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Ünlü belgesel yönetmenleri Malatya’ya hayran kaldı
Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı
Hayvanlardan insanlara geçen 200 hastalık var
YEREL HABERLER Hayvanlardan insanlara geçen 200 hastalık var
Yeni Malatyaspor'da, Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da, Rizespor maçı hazırlıkları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.