Akçadağspor’un gözü yükseklerde

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Akçadağspor, kendi sahasında karşılaştığı Eski Malatyaspor’u 51 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Akçadağ Ören Stadyumunda oynanan maçta Akçadağspor, Eski Malatyaspor’u 5 1 mağlup etti. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Burak Taştekin, Akçadağspor Kulüp Başkanı İbrahim Coşkun ve çok sayıda taraftarın izlediği Akçadağspor Eski Malatyaspor karşılaşması sonunda ev sahibi takım güldü. Akçadağ Belediyesi’nin her türlü desteği verdiği Akçadağspor maçtan sonra üstün götürdüğü maçı farklı bir şekilde kazandı. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan maç sonu yaptığı açtığı açıklamada “Gençlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Geldiğimiz günden bu yana Akçadağ gençliğini spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki maçlarda genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ise “Zevkli bir maç oldu. Güzel bir mücadele oldu” ifadelerini kullandı.

Akçadağspor Kulüp Başkanı İbrahim Coşkun da, “Güzel bir maçtı. İzleyenlere seyir zevki yüksek bir karşılaşma izlettirdik. Sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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