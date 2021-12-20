Kaybolan köpeği için polisten yardım istedi

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Malatya’da, kaybolan köpeği için polisten yardım isteyen vatandaşın başvurusu üzerine Cocker cinsi köpek polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Polis Merkezine gelerek, Cocker cinsi köpeğinin kayıp olduğunu bildiren şahsın köpeği, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İsmi açıklanmayan köpek sahibi polise teşekkür etti.

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