Tombala oynayan 11 şahsa ceza

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Malatya’da bir işyerinde tombala oynayan 11 şahsa polis tarafından ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde tombala oynayan 11 şahsa, polis tarafından 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari işlem uygulandı.Tombala malzemeleri ve paralara el konuldu.

İşletmeci hakkında adli işlem yapılarak tahkikata başlanıldı.

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