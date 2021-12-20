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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3’ü polis 4 yaralı

İHA

Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3’ü polis 4 yaralı

Şanlıurfa Valiliğine ait koruma aracı Malatya’da trafik kazasına karıştı. Kazada 3’ü polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, 12.45 sularında Malatya Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönünden gelen Şanlıurfa Valiliğine ait M.A. yönetimindeki 63 BE 243 plakalı koruma aracı ile Yeşilçam Caddesi istikametinden gelen H.G. idaresindeki 44 EM 898 plakalı Hyundai marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü polis 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı polis memurlarından biri Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, diğer yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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