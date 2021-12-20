Şanlıurfa Valiliği koruma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Şanlıurfa Valiliği'nin koruma aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çöşnük Mahallesi Buhara Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet A. yönetimindeki 63 BE 243 plakalı Şanlıurfa Valiliği'nin koruma aracı, Kayseri yönüne ilerlerken Handan G. yönetimindeki 44 EM 898 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Handan G. ile Mehmet A. ve araçlardaki Hiranur G. ve Mahmut A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-20 14:29:05



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