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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedelere konutların anahtar teslimi törenle yapıldı

İHA

Depremzedelere konutların anahtar teslimi törenle yapıldı

Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya Gelincik Tepesi’nde yapımı tamamlanan 2.Etap 393 konutun kura ve anahtar teslimi için tören düzenlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi’nde yapımı tamamlanan 2.Etap 393 konutun anahtar teslimi için Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kura töreni düzenlendi. Battalgazi’deki kırsal mahalleler ile Pütürge, Doğanyol, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak ve Akçadağ ilçelerinden mazeret beyan ederek Gelincik Tepesi’nde konut talep eden hak sahibi vatandaşlar için Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kura çekimine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

Kahtalı'dan hayırlı olması temennisi
Programda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, depremden sonra yapılan gayretli çalışmalarda depremzedelerin evlerine kavuştuklarına dikkat çekerek, “24 Ocak depreminin ardından yapmış odluğumuz, bitirmiş olduğumuz konutlarımızın kurası için buradayız. Ülkemiz şuanda tüm dünyada olduğu gibi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönem içerisinde. Ülkemizde bundan nasibi aldı. Buna rağmen yatırımlarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için yapmış olduklarını, gayretlerine hep birlikte şahit olduk. En son asgari ücrette yüzde 50 gibi bir artış ile dar gelirlinin yanında olduğunu göstermiş oldu. Aynı şekilde emeklilerimizin de çalışanlarımızın da memnun olabileceği bir zam oranı ile de inşallah yeni yıla başlamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Kahtalı, “Allah bizlere bir afet yaşatmasın diyelim. Duamızı mutlaka yapalım, Allah’a sığınalım. Bizler insan olarak, beşer olarak gayretlerimizi ortaya koyacağız ama daha sanasıdan en önemlisi Allah’tan hayır ve rahmet istememiz lazım.
İhracat rakamlarımız 250 milyar doları geçti. İhracatta ve üretimde çok önemli işler yapıyoruz. Bu durum işsizlik oranında düşüşe de yardımcı olacaktır. Bütün sınır kapılarımızda kuyruklar var. Ülkemiz ürettiklerini tüm dünyaya satar hale geldi. İnşallah stokçuların, fırsatçıların takipçisi olarak vatandaşlarımıza daha uygun fiyata ürünlerin satılması için de gayret göstereceğiz.
Kuranın ve konutları vatandaşlarımıza hayırlı olmasını, huzur içinde oturmalarını diliyorum” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Öznur Çalık da, “24 Ocak 2020’de yaşamış olduğumuz deprem hepimizin yüreğinden orunları sıkıntıları getirdiği gibi devletimizin, Bakanlarımızın, Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle sevinci ve beraberce paylaşmayı, huzuru ve mutluluğu bize getirdi. Binlerce kez şükürler olsun.
Yaşamış olduğumuz deprem hepimizin sıkıntısıydı. Malatya’da 4 kişi hayatını kaybetti. Elazığ’da vefat eden ve Malatya’da vefat eden ve sonrasında afetlerde yaşamlarını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesile ile evlerimizi yeniden yapmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile kıymetli Bakanlarıma ve bürokratlarıma, Malatya’da kıymetli Valime ve değerli bürokratlarımıza, Milletvekili arkadaşlarımıza, belediye Başkanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sürecin başından bu yana yoğun bir çalışma vardı. Bir sene içerisinde teslim edilen evlerimiz oldu. Şimdi ikinci sene içerisinde bitip teslim edilen evlerimiz var. Allah nasip edilirse özellikle kırsal mahallerimizde yerden, zeminden ve arsadan kaynaklanan gecikmelerde dolayı yapımına başlanamayan evlerimizi de kısa süre içerisinde yapıp teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, depremzedelere konutlarının hayırlı olması temennisini dile getirip, özetle şöyle konuştu:
“Öncelikle çekilen kuranın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yuva olur. Başkanım da ifade etti. Hükumetimiz deprem yaralarını ne kadar hızlı sardı, ne kadar emek verildi, ne kadar çaba harcandı, Malatya’nın en ücra yerlerine kadar taramalar yapıldı hepimiz açık bir şekilde gördük. Tüm Malatya’da bu kontroller yapılarak konut yapımına ve etaplar halinde kuralar çekilerek konut teslimleri yapıldı.”
Vali Aydın Baruş ise depremzedelere yapılan konutların yapılış süreçlerinden söz edip, “24 Ocak 2020 depreminden sonra sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin başından beri talimatları ile devletimizin bütün kurumları harekete geçti. Sizlerin dertlerine derman olmak için tüm AFAD çalışanları, Çevre ve Şehircilik Çalışanları, TOKİ yetkilileri seferber oldu. Bu süreçte bütün vatandaşlarımızın dertlerini birebir dinleyerek Ankara’daki kurumlar ile iletişim kurulması noktasında bütün milletvekillerimizin çok büyük katkısı oldu. Halen de süreci yakından takip ediyorlar. Çünkü, burada bütün vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorun aslında bizim sorunumuz. Akşam evine gittiğinde yatacağı huzurlu ve sıcak bir yuvaya sahip olmayan her vatandaşımızın derdi devletimizin derdidir. Çünkü, sayın Cumhurbaşkanımız verdiği talimatlarda hiçbir vatandaşımızın çaresiz durumda bırakılmaması ve mutlaka sorununa çözüm üretilmesi noktasında ifadede bulunuyorlar. Bizler de bu süreci böyle yönetmeye çalıştık ve halen süreç devam ediyor. Sizlerin de bildiği gibi diğer ilçelerimizde de çok sayıda çok katkı konut ve köy tipi evleri vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün de artık Battalgazi ilçe merkezinde yapılan kentsel konutların son dilimi olan Gelincik Tepe 2.Etap konutlarını afetzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İnşallah hayırlı ile” dedi.

“Vatandaşlarımız huzur ve mutluluk içinde otursun”
Kura çekiminin hayırlı olmasını ve vatandaşlarımızın konutlarında sıkıntısız bir hayat sürmelerini Cenabı Allah’tan niyaz eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kuluncak, Hekimhan, Doğanyol, Pütürge, Akçadağ, Arguvan ve diğer taraftan Battalgazi’mizin kırsal mahallelerinde yaşayan ve Gelinci Tepesi’nde mazeret bildirerek ev almak isteyen hak sahibi vatandaşlarımız için kura çekeceğiz. Deprem konutlarının yapımında Battalgazi Belediyesi olarak büyük gayretler ortaya koyduk. Malatya deprem bölgesinde yer alması nedeniyle ilçemizdeki Gelincik Tepesi, fiziki ve jeolojik olarak zemin etüdü sağlam olan bölgelerimizdendir. Burada ciddi bir emek harcandı. Malumunuz Türkiye olarak son iki yılda deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler yaşadık. Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimizin ortak çabasıyla şükürler olsun bu felaketleri vatandaşlarımızın üzerinden kaldırılmış oldu. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletine verdiği değeri ve önemi görmek lazım. Geçmişte birçok şeylere şahit olduk. Her afet sonrası insanlarımızın feryadını duyardık. ‘Nerede bu devlet, nerede bu hükümet’ söylemlerini unutmamak gerek. 24 Ocak’ta Malatya’da yaşadığımız depremin ardından Battalgazi Belediyesi olarak birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarımızın yanında olduk. O süreçte kimse mağdur olmadı. Önceki gün AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendi ile beraber köy tipi evlerin yapıldığı yerleri ziyaret ettik. Vatandaşlarımız evlerinde bizleri misafir ettiler. Hep birlikte vatandaşlarımızın yüzlerindeki mutluluğa şahitlik ettik. Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim için her şeyden daha değerlidir. Güçlü devletin kısa sürede neler yaptığını ve yapacağını, özellikle AK Parti iktidarının nasıl bir yönetim sergilediklerini hep beraber yerinde gördük. Bu evlerden oturan kardeşlerimiz inşallah huzur içinde otururlar. Rabbim böyle afetler bir daha yaşatmasın” dedi.

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