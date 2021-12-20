BİMYAD’dan İHA muhabirine destek Apohan: “Basın mensubuna yapılan saldırıyı kınıyorum”

Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği'nin (BİMYAD) olağan genel kurulunda güven tazeleyen Genel Başkan Selim Apohan, Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yaptığı saldırıya tepki göstererek, “Basın mensubuna yapılan saldırıyı kınıyorum“ dedi.

BİMYAD Malatya binasında yapılan olağan genel kurul toplantısında tek liste halinde gidilen seçimlerde başkanlığa yeniden Selim Apohan getirildi. Genel kurulda kısa bir konuşma yapan BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan, "BİMYAD yeni yönetimi ile bundan sonraki süreçte, daha faal, daha aktif ve habercilikte daha doğru ve tarafsız olarak hizmet edeceğiz. En yakın zamanda Türkiye genelinde şubelerimiz ve il temsilcilerimiz olacak. BİMYAD Genel Merkezi olarak biz Malatya’da, Çanakkale İl Temsilcimiz Zafer Durmaz faal olarak çalışıyoruz. Diğer iller ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şahsıma olan güvenden dolayı yönetim kuruluma ve üyelerime sonsuz teşekkür ederim. Yapılan genel kurul, BiMYAD yönetimine ve üyelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Selim Apohan'ın tekrar başkan olduğu BİMYAD yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Caner Mostur, Resul Özbey, Burak Bulucu, Berkman Dulcan, Mehmet Zafer ve Ali Özpolat.”

“Basın mensubuna yapılan saldırıyı kınıyorum “

Gaziantep’te düzenlenen bir programda yaşanan saldırı olayına da temas eden Apohan, saldırıyı kınadı. Apohan, “Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA Muhabiri Ahmet Demir'e tokat atarak itmesi bizleri üzdü. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısına tepki gösteriyoruz. Emektar gecesini gündüzüne katarak görev yapan fedakar basın mensuplarımızın yanındayız. Yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz” şeklinde konuştu.

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