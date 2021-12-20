Malatya'da kar mesaisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile ilgili mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Kar yağışı ilçelerde ve yüksek kesimlerde iyiden iyiye etkisini hissettirirken, Büyükşehir Belediyesi kar yağışının ilk başladığı andan itibaren kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıyor.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ilçelerde ve kırsal mahallelerde önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, kapanan kırsal mahalle yollarını gün içerisinde tekrar tekrar açıyor. İlçelerde kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, yola çıkacak vatandaşların kar yağışının etkili olduğu alanlarda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Acil çağrılara da anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi hastaların ambulansa ve hastaneye ulaşması noktasında da çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Açılan yolların tekrar kapanmaması için yollarda sık sık tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapan ekipler, görüş mesafesinin düştüğü, tipi ve savruntu olan zorlu noktalarda bile çalışarak yolları güvenli hale getiriyor. Özellikle kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan, Battalgazi, Arguvan ve Doğanyol’da ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ulaşıma kapanan yolların açılması için yoğun çaba harcıyor. Gün içerisinde sürdürülen çalışmalar neticesinde 60 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Hekimhan İlçesi Kurşunlu Mahallesi Girankaya kırsalında kar yağışından dolayı aracı kayarak yoldan çıkan sürücüye ulaşıp, aracı bulunduğu yerden çıkararak yoluna devam etmesini sağladılar.

Malatya’nın yüksek kesimlerinden olan ve Malatya’da 5 mahalleyle birlikte Adıyaman iline bağlı 2 mahallenin kullandığı Porga grup yolunda ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürüyor. Özellikle tipinin hâkim olduğu bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, “Kış mevsimi etkilerini Malatya’da göstermeye başladı. Yeşilyurt ilçemize bağlı Porga grup yolu üzerinde Malatya’ya bağlı 5 mahallemiz ile Adıyaman’a bağlı 2 mahallemiz ve DSİ Çat Barajı şantiye alanı hizmet almakta. Personellerimizle iş makinalarımızı 7/24 esasına göre bölgede konuşlandırmış durumdayız. Yine 13 ilçemizde ekiplerimiz ve makinalarımızla 7/24 esasına göre görev yapıyoruz. Özellikle gece itibariyle kuzey ilçelerimizde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkilerinin birkaç gün daha sürmesini bekliyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki sadece kar yağışıyla birlikte ulaşım anlamında yollarımız kapanmıyor. Fırtına sonrası tipinin oluşması yol kenarlarında bulunan karları da yol güzergâhına savuruyor bu da yolda kapanmalara neden oluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak hizmetlerimize aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımız acil durumlarda 112 Acil Durum Hattına ulaştıkları takdirde öncelikli olarak hastalarımızla birlikte taşımalı eğitim gören bölgelerde ekiplerimiz anında müdahaleler gerçekleştirecekler. Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı ve bereketli bir kış mevsimi diliyorum” dedi.

Porga grup yolunu kullanan servis ve araç sürücüleri de Malatya Büyükşehir Belediyesinin ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalardan memnun olduklarını söyleyerek, çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve personellerine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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