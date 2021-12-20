Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yollar, kar küreme araçları tarafından açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar yağışı dün akşam saatlerinde yeniden başladı. Yoğun kar yağışı, karayollarında buzlanmaya neden olurken, ilçelerde birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile ilçe merkezlerinde de tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışıyla kapanan kentle bağlantılı Adıyaman, Kayseri ve Sivas kara yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Darende ilçesine bağlı Karabacak Mahallesi'nde oturan Polat ailesi yaklaşık 30 santimi bulan kar nedeniyle araçlarıyla yolda kaldı. Yollar ekipler tarafından açılarak ailenin ulaşımı sağlandı. İlçenin kırsalındaki Şeref Mahallesi'nde ise öğrencileri Ayvalı Ortaokuluna götüren servis, kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, servisi bulunduğu yerden kurtardı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-20 19:18:12



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