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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

İHA

Battalgazi'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aydınlatma ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Hasan Varol Mahallesindeki 5 sokakta sıcak asfalt serimi ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.
2021 yılında hazırlanan program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan Hasan Varol Mahallesindeki Emirhan sokak, Harmandalı sokak, Ant sokak, Esenyalı sokak ve Ulubatlı sokakta sıcak asfalt serimi ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Fatih Engin Pepeler’den bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ulaşım yatırımlarımız, hizmetlerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. Daha güzel bir Battalgazi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

“Takdire şayan hizmetlere imza atılıyor”
Battalgazi Belediyesi’nin güzel hizmetlere imza attığını vurgulayan Hasan Varol Mah Muhtarı Özkan Oyan, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Battalgazi’de takdire şayan hizmetlere imza atılıyor. Mahallemizde elektrik direkleri yer altına alındı ve kanalizasyon çalışmaları oldu. Çalışmaların tamamlanması ile Battalgazi Belediyesi ekipleri, asfalt ve kaldırım çalışmalarını zaman kaybetmeden gerçekleştirdi. Mahallemiz çok güzel bir görünüme kavuştu” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’miz her geçen gün daha da güzelleşiyor”
Battalgazi’nin her geçen gün daha da güzelleştiğine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ekiplerimiz, kış mevsimi olmasına rağmen çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Malatya’mızın eski yerleşke yerlerinden bir tanesi olan Hasan Varol mahallemizdeki elektrik direkleri sağlıklı değildi ve görüntü kirliliği oluşturuyordu. Muhtarlarımızın girişimiyle elektrik direkleri yer altına alındı. Battalgazi’miz alt yapıları eskimiş durumda. TEDAŞ ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde inşallah bütün mahallelerimizde bulunan elektrik ve telefon iletişimlerini yer altına almak istiyoruz. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla ekiplerimiz, üst yapı çalışmalarına hız verdi ve mahallelerimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarımızla birlikte Hasan Varol mahallemizdeki 5 sokakta tamamladığımız olduğumuz çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Ulaşım yatırımlarımız, hizmetlerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. İlçemizin güzelleştiğini görmek ve tercih edilen ilçeler arasında yer almak bizleri mutlu ediyor. Yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, Battalgazi’nin her mahallesinde her sokağında alın terlerini döken personellerimizi yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum. Yapılan hizmetin bu bölgeye hayırlı olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Daha güzel bir Battalgazi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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