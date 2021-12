Yeşilyurt'ta iki okul modern bir kimliğe kavuştu Çınar: “Öğrencilerimize sağlıklı ve güzel ortamlar sunuyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çevre düzenleme ve asfaltlama çalışmalarıyla modern ve güzel bir görüntüye ulaşan Dilek İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Dilek Mahallesinde faaliyetlerine devam eden İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eksiklikleri giderilen Dilek İlkokul ve Ortaokulun artık daha güzel ve modern bir ortamda eğitim faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okul önünde toplanan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, eğitim hizmetlerinde Yeşilyurt’un bölgesinde artık takip edilen bir ilçe olduğunu söyledi.

Yeşilyurt’un 82 mahallesinde ki okulların temiz, güzel ve sağlıklı ortamlarda hizmetlerine devam etmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyen Çınar, insanı merkeze alan temel belediyecilik hizmetleriyle ilçenin her noktasının konforlu ve güzel bir görüntüye kavuştuğuna dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz aylarda okulumuzu ziyaretimiz sırasında okulumuzun idarecileri ve öğretmenleri tarafından okulun önü başta olmak üzere dış alanların düzenlenmesi noktasında bazı taleplerini iletmişlerdi. Bizlerde ekiplerimize gerekli talimatları vererek iletilen taleplerin saha boyutu, alt yapı ve teknik incelemelerin yapılmasını ve eksikliklerin bir an önce giderilmesi istedik. İlçemizin her noktasında büyük bir gayretle çalışarak başarılı hizmetlerde bulunan çok değerli mesai arkadaşlarımızda okulumuzun tüm ihtiyaçlarını giderip, gerek çevre düzenleme gerekse de okul önünün düzenlenmesi gibi çalışmalarını tamamladılar. İlk ziyaretimiz ile bugün arasında gerçekten çok büyük farklar var. Okulumuzun fiziki şartları gerçekten çok güzel bir görüntüye kavuştu, emek sarf eden tüm mesai arkadaşlarımıza, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederken, geleceğimizin umudu olan siz değerli evlatlarımıza da başarılı ve güzel bir eğitim hayatı temenni ediyorum.”

Çınar, Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarında olduğu gibi Dilek mahallesinin de yapılan yatırımlarla daha güzel bir kimliğe büründüğünü ifade ederken, "Her alanda çalışan, her alanda hizmet üreten, her alanda vatandaşların yaşam kalitesini yükselten yatırımların altına imza atan bir belediye olarak özellikle eğitim kurumlarımızın sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde eğitim faaliyetlerine devam etmesine büyük önem veriyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz kıymetli evlatlarımızın en güzel ortamlarda eğitim alması ve derslerine en güzel şekilde adapte olmasının yanı sıra öğretmenlerimizin de güzel ortamlarda derslerini anlatmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Dilek İlkokulumuz ve Ortaokulumuzun değişen fiziksel yapısı da bu hizmetlerimizin açık bir göstergesidir. İnşallah evlatlarımız konforlu ve modern bir görüntüye ulaşan okulumuzda en güzel şekilde eğitimlerini alacaklar ve gelecekte ülkemize ve memleketimize yararlı bireyler olarak yetişeceklerdir. Yapılan yatırımlarla güzel ve nezih bir görüntüye kavuşan okulumuzun ön kısmında bazı yenilikler daha yapıp, çocuklarımızın teneffüslerde daha güzel oyunlar oynamaları ve spor yapmalarını sağlayacağız. Bizler hiçbir hemşehrimizin, hiçbir kardeşimizin ve öğrencimizin mağdur olmasına izin vermeyiz. Özellikle de okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonrada aynı kararlılıkla hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz. Çünkü evlatlarımızın rahat ve huzurlu ortamlarda eğitim almaları bizim için çok önemlidir, eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Öğrencilerimizden tek isteğimiz; derslerine en iyi şekilde çalışsınlar, kendilerini en iyi şekilde yetiştirsinler, ne tür talepleri varsa yerine getirmeye hazır olan bir Yeşilyurt Belediyesi olduğunu da asla unutmasınlar. Hizmetlerimiz Dilek mahallemize, okulumuza ve tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Yeşilyurt’ta eğitim hizmetlerine verdiği desteklerden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, "Öğrencilerimizin mutluluğunu görmek hepimizi ziyadesiyle memnun etti. Okulumuzun ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda tüm desteğini veren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a çok teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, eğitime verdiği önem ve katkılarından dolayı Çınar’a teşekkür plâketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.