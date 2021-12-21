Yeşilyurt'ta iki okul modern bir kimliğe kavuştu Çınar: “Öğrencilerimize sağlıklı ve güzel ortamlar sunuyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta iki okul modern bir kimliğe kavuştu Çınar: “Öğrencilerimize sağlıklı ve güzel ortamlar sunuyoruz”

İHA

Yeşilyurt'ta iki okul modern bir kimliğe kavuştu Çınar: “Öğrencilerimize sağlıklı ve güzel ortamlar sunuyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çevre düzenleme ve asfaltlama çalışmalarıyla modern ve güzel bir görüntüye ulaşan Dilek İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Dilek Mahallesinde faaliyetlerine devam eden İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eksiklikleri giderilen Dilek İlkokul ve Ortaokulun artık daha güzel ve modern bir ortamda eğitim faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okul önünde toplanan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, eğitim hizmetlerinde Yeşilyurt’un bölgesinde artık takip edilen bir ilçe olduğunu söyledi.
Yeşilyurt’un 82 mahallesinde ki okulların temiz, güzel ve sağlıklı ortamlarda hizmetlerine devam etmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyen Çınar, insanı merkeze alan temel belediyecilik hizmetleriyle ilçenin her noktasının konforlu ve güzel bir görüntüye kavuştuğuna dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:
"Geçtiğimiz aylarda okulumuzu ziyaretimiz sırasında okulumuzun idarecileri ve öğretmenleri tarafından okulun önü başta olmak üzere dış alanların düzenlenmesi noktasında bazı taleplerini iletmişlerdi. Bizlerde ekiplerimize gerekli talimatları vererek iletilen taleplerin saha boyutu, alt yapı ve teknik incelemelerin yapılmasını ve eksikliklerin bir an önce giderilmesi istedik. İlçemizin her noktasında büyük bir gayretle çalışarak başarılı hizmetlerde bulunan çok değerli mesai arkadaşlarımızda okulumuzun tüm ihtiyaçlarını giderip, gerek çevre düzenleme gerekse de okul önünün düzenlenmesi gibi çalışmalarını tamamladılar. İlk ziyaretimiz ile bugün arasında gerçekten çok büyük farklar var. Okulumuzun fiziki şartları gerçekten çok güzel bir görüntüye kavuştu, emek sarf eden tüm mesai arkadaşlarımıza, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederken, geleceğimizin umudu olan siz değerli evlatlarımıza da başarılı ve güzel bir eğitim hayatı temenni ediyorum.”
Çınar, Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarında olduğu gibi Dilek mahallesinin de yapılan yatırımlarla daha güzel bir kimliğe büründüğünü ifade ederken, "Her alanda çalışan, her alanda hizmet üreten, her alanda vatandaşların yaşam kalitesini yükselten yatırımların altına imza atan bir belediye olarak özellikle eğitim kurumlarımızın sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde eğitim faaliyetlerine devam etmesine büyük önem veriyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz kıymetli evlatlarımızın en güzel ortamlarda eğitim alması ve derslerine en güzel şekilde adapte olmasının yanı sıra öğretmenlerimizin de güzel ortamlarda derslerini anlatmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Dilek İlkokulumuz ve Ortaokulumuzun değişen fiziksel yapısı da bu hizmetlerimizin açık bir göstergesidir. İnşallah evlatlarımız konforlu ve modern bir görüntüye ulaşan okulumuzda en güzel şekilde eğitimlerini alacaklar ve gelecekte ülkemize ve memleketimize yararlı bireyler olarak yetişeceklerdir. Yapılan yatırımlarla güzel ve nezih bir görüntüye kavuşan okulumuzun ön kısmında bazı yenilikler daha yapıp, çocuklarımızın teneffüslerde daha güzel oyunlar oynamaları ve spor yapmalarını sağlayacağız. Bizler hiçbir hemşehrimizin, hiçbir kardeşimizin ve öğrencimizin mağdur olmasına izin vermeyiz. Özellikle de okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonrada aynı kararlılıkla hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz. Çünkü evlatlarımızın rahat ve huzurlu ortamlarda eğitim almaları bizim için çok önemlidir, eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Öğrencilerimizden tek isteğimiz; derslerine en iyi şekilde çalışsınlar, kendilerini en iyi şekilde yetiştirsinler, ne tür talepleri varsa yerine getirmeye hazır olan bir Yeşilyurt Belediyesi olduğunu da asla unutmasınlar. Hizmetlerimiz Dilek mahallemize, okulumuza ve tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Yeşilyurt’ta eğitim hizmetlerine verdiği desteklerden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, "Öğrencilerimizin mutluluğunu görmek hepimizi ziyadesiyle memnun etti. Okulumuzun ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda tüm desteğini veren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a çok teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, eğitime verdiği önem ve katkılarından dolayı Çınar’a teşekkür plâketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Battalgazi'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Battalgazi'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor
Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı Dolar yakan kayısıcı esnafından birlik beraberlik mesajı
YEREL HABERLER Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla ...
Malatya’da kar nedeniyle 15 köyün yolu kapandı
YEREL HABERLER Malatya’da kar nedeniyle 15 köyün yolu kapandı
Rektör Kızılay’dan hasta ile iletişimin önemi vurgusu
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan hasta ile iletişimin önemi vurgusu
'Arapgir Dolaması' Coğrafi İşaret belgesi aldı
YEREL HABERLER 'Arapgir Dolaması' Coğrafi İşaret belgesi aldı
Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bülbüloğlu, İMKON genel başkan yardımcılığına getirildi
YEREL HABERLER Bülbüloğlu, İMKON genel başkan yardımcılığına ...
Malatya'da kar mesaisi
YEREL HABERLER Malatya'da kar mesaisi
BİMYAD’dan İHA muhabirine destek Apohan: “Basın mensubuna yapılan saldırıyı kınıyorum”
YEREL HABERLER BİMYAD’dan İHA muhabirine destek Apohan: “Basın ...
BİMYAD’dan İHA muhabirine destek Apohan: “Basın mensubuna yapılan saldırıyı kınıyorum”
YEREL HABERLER BİMYAD’dan İHA muhabirine destek Apohan: “Basın ...
Yüzme hakemlerine vefa
YEREL HABERLER Yüzme hakemlerine vefa
Malatya’da mağaza açılışında indirim izdihama neden oldu İndirimi duyan koştu
YEREL HABERLER Malatya’da mağaza açılışında indirim izdihama neden ...
Depremzedelere konutların anahtar teslimi törenle yapıldı
YEREL HABERLER Depremzedelere konutların anahtar teslimi törenle ...
MGTC’ye üye katılım töreni
YEREL HABERLER MGTC’ye üye katılım töreni
Sahte alkol komaya soktu
YEREL HABERLER Sahte alkol komaya soktu
Şanlıurfa Valiliği koruma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valiliği koruma aracı ile otomobil ...
Satrançta dereceye girenlere madalyaları verildi
YEREL HABERLER Satrançta dereceye girenlere madalyaları verildi
Yeşilyurt Belediyesi’nden üretime katkı Çınar: “Yeşilyurt, sahlep üretiminde de isminden söz ettirecek”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden üretime katkı Çınar: ...
Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3’ü polis 4 yaralı
YEREL HABERLER Valilik koruma aracı kaza yaptı: 3’ü polis 4 yaralı
Tombala oynayan 11 şahsa ceza
YEREL HABERLER Tombala oynayan 11 şahsa ceza
Kaybolan köpeği için polisten yardım istedi
YEREL HABERLER Kaybolan köpeği için polisten yardım istedi
Akçadağspor’un gözü yükseklerde
YEREL HABERLER Akçadağspor’un gözü yükseklerde
Malatya’da karla mücadele çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Malatya’da karla mücadele çalışmaları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.