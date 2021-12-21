Doğanşehir ortaokulu, kütüphane ve bilim atölyesine kavuştu

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesi ortaokulu kütüphane ve bilim atölyesine kavuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Atölyesi Projesi" kapsamında bilim atölyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Kütüphanesiz okul kalmasın projesi’ çerçevesinde Doğanşehir ilçesi ortaokulunun ihtiyaçları giderildi.

Doğanşehir ilçesi ortaokulu kütüphane ve bilim atölyesi açılışına, Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, ilçe Milli Eğitim şube müdürleri, okul yetkili ve öğretmenleri, öğrenci ve velileri katıldı.

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