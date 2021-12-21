Yeni Malatyaspor, Kayserispor’u ağırlayacak

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak.

23 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de Kayserispor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçtan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan sarısiyahlı ekip, Kayserispor maçını kazanarak hem kötü istatistiğine son vermek hem de yoluna moralli devam etmek istiyor. İki ekibin daha önce aralarında oynadıkları 8 maçın 3’ünü Yeni Malatyaspor kazanırken 2’sini Kayserispor kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren Kaplanlar'da, sarı kart cezası bulunan Karim Hafez, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

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