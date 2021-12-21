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Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar, bu kez de şehir merkezinde halay çektiler, tatlı dağıttılar

İHA

Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar, bu kez de şehir merkezinde halay çektiler, tatlı dağıttılar

Malatyalılar, dolardaki sert düşüşü, bu kez de kent merkezinde davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Bir tatlıcı esnafı ise tatlı ikram ederek, dövizin düşüşünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından döviz kurunda yaşanan sert düşüş Malatyalıları sevince boğdu.
Kent merkezi Soykan Meydanı’nda toplanan yüzlerce vatandaş, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Sembolik olarak dolar da yakan vatandaşlar, sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajları verdi.

Bedava tatlı dağıldı
Bu arada, kent merkezindeki bir tatlıcı da, halka tatlı dağıtarak dövizdeki sert düşüşü coşkuyla kutladı.
Diğer yandan, röportaj yaptığımız vatandaşlar, ellerinde dolar bulunduranları bozdurmaya davet etti. Vatandaşlar, Türk Lirasına güvenilmesi gerektiğini söyledi.
Malatya kayısı (şire) pazarında da sabah dövizin düşüşü davul zurnalı kutlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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