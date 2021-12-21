Malatya'da esnaf, döviz kurundaki düşüşü halay çekerek kutladı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da esnaf, döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın açıklaması ile döviz kurunun sert düşüşünün ardından Şire Pazarı'nda toplanan bir grup esnaf, davul-zurna eşliğinde kutlama yaptı. Esnaf, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı'nın yanında olduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-21 16:35:13



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