Kazada burnu kırılan motosikletli yolda bağdaş kurup ambulans bekledi

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Malatya’da elektrikli motosiklet bir yayaya çarptı. Yaya yaralanırken, burnu kırılan motosiklet sürücüsü de yolda bağdaş kurarak ambulansın gelmesini bekledi.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi PTT Baş Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki U.C. idaresindeki elektrikli motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşlarındaki A.B.’ye çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yola savurulan yaşlı adam yaralanırken, motosiklet sürücüsünün de burnu kırıldı. Kaza esnasında olay yerinde bulunan polis ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu genç, bağdaş kurarak oturduğu yolda bir süre ambulans bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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