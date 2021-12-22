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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış öncesi sokak kedilerine şefkat eli

İHA

Kış öncesi sokak kedilerine şefkat eli

Malatya’nın Darende İlçesi’nde kedi evleri mahallenin belirli bölgelerine konularak kedilerin korunması sağlanıyor ve ayrıca yem ihtiyaçları da karşılanıyor. Kışın dondurucu soğukları öncesinde sokak kedileri koruma altına alındı.
Darende Günpınar Yardımlaşma, Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı, sokak hayvanlarını bu yıl da soğukta unutmadı. Vakıf Başkanı Derviş Güneş, kış aylarının gelmesi ve yaylacıların Günpınar’da ayrılması ile sokaklarda kalan kediler için geçen yıl vakıf olarak başlattıkları uygulamayı bu yıl da sürdürdüklerini dile getirip, "Günpınar Vakfı olarak başlatmış olduğumuz kedi evi yemi projesine bu yılda devam ediyoruz. Yardım çağrılarımıza sesiz kalmayan tüm yardımsever dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hayvanlar Cenabı Allah’ın bizlere emanetidir. O yüzden tüm toplumda bu şuur olmalı ve bu yardımsever yardımlar uyanmalı” dedi.
Günpınar Yardımlaşma, Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yaptırılan kedi evleri mahallenin belirli bölgelerine konularak kedilerin korunması sağlanıyor ve ayrıca yem ihtiyaçları da karşılanıyor.

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