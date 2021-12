Bülbüloğlu, Sarıkamış Şehitlerini andı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu Sarıkamış Şehitlerinin 107.inci ölüm yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Bülbüloğlu mesajında, “Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan “Sarıkamış Harekâtı” zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 78 bin askerimizin şehadete erdikleri, bir yiğitlik destanıdır. Bu harekât bizlere Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Zorlu iklim ve arazi koşullarının düşmandan daha çok kayıp verdirdiği bu amansız mücadelede; Mehmetçik, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Bülbüloğlu mesajını şöyle tamamladı:

“Büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşünmemiştir. Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bugün de bizler bu fedakârlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmak durumundayız. Bu duygu ve düşüncelerle 22 Aralık 1914 tarihinde yaşanan “Sarıkamış Harekâtında” vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen kahraman vatan evlatlarını, ebediyete intikallerinin 107’nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad mekânınız cennet olsun.”

