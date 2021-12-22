Türkiye ile Kore ilişkilerinin önemi anlatıldı

T.C. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, seminerde yaptığı konuşmada, Kore Savaşı’na gönderilen Türk askerlerinin Türkiye ile Kore ilişkilerini pekiştirdiğini belirterek, Türk halkının kendisinden 9 bin kilometre uzaklıkta olan Kore halkı ile olumlu ilişkiler kurması ve verilen destekle Türkiye’nin Batı ile olan ilişkilerinin de gelişmeye başladığını vurguladı.

Malatya İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından T.C. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin’in katılımıyla “TürkiyeKore İlişkileri” isimli e seminer düzenlendi.

Çevrim içi düzenlenen seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Güney Asya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNÜGAM) Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Öztürk, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tolga Oral, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kızılözen, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Çiğdem Kıranşan, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Arş. Gör. Cihat Kubat’ın moderatörlüğünde düzenlenen seminere konuşmacı olarak T.C. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin katıldı. “TürkiyeKore İlişkileri” hakkında bilgi veren Büyükelçi Ersin Erçin, “Ülkemizde sevilen ancak çok tanınmayan Kore’yi tanıtmak için Asya Pasifik bölgesinde yer alan Kore’yi tanımak gerek. Değerli arkadaşlar 40 yıllık diplomatik kariyerimin özellikle son 8 yılını AsyaPasifik bölgesine odaklanarak geçirdim. Esasen dünyanın çeşitli bölgelerinde icra ettiğim mesleğimin son bölümünü hızlı yükselişi ile küresel dengeleri değiştirmeye başlayan bu bölgede geçirmek benim açımdan da oldukça ilginç ve entelektüel açıdan da zenginleştirici bir tecrübe oldu” ifadelerini kullandı.

Kore’nin Asya Pasifik’teki ülkelerden çok farklı bir noktada olduğunu değinen Erçin, ekonomik ve siyasi anlamda Kore’nin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu söyleyerek, 19 ve 20’nci yüzyıllar da dünya siyasetinde meydana gelen değişimlerin Kore’nin şu anki duruma gelmesini sağladığını belirtti.

Tarihsel süreçte Kore’nin pek çok devlet tarafından işgal edildiğini ancak Kore halkının gelenek ve göreneklerine sahip çıktığına dikkat çeken Erçin,

“Japonya’nın 1910’da başlayıp 1945’e kadar süren Kore işgali halka yönelik her türlü zulüm ve asimilasyon politikaları ile Kore tarihinin siyasi etkileri bugün dahi devam eden en travmatik dönemini oluşturdu. ABD’nin Japonya’yı atom bombası ile çökerttiği 2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar bu travmatik dönem devam etti. Japon birlikleri ülkeden ayrılırken başta Seul olmak üzere bütün ülkeyi yakıp yaktılar ama bütün bu zorluklara karşı Kore halkı gelenek ve göreneklerine sahip çıktı” şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kore ile ilişkilerine değinen Büyükelçi Erçin, iki ülke arasındaki dostluğun başlamasına vesile olan Kore Savaşı’na gönderilen askerlerimizin rolü hakkında bilgi verdi.

Erçin, Türk halkının kendisinden 9 bin kilometre uzaklıkta olan Kore halkı ile olumlu ilişkiler kurduğunun altını çizdi. Kore Savaşı sonrasında verilen destekle Türkiye’nin Batı ile olan ilişkilerinin de gelişmeye başladığını vurgulayan Erçin, 2001 yılında yoğun olarak başlayan diplomatik ilişkilerin gümünüze kadar devam ettiğini ve bunların dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen önemini koruduğunu dile getirdi.

Böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Erçin, başta İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Büyükelçi Ersin Erçin’e katılımından ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Seminer sorucevap bölümünün ardından sonra erdi.

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