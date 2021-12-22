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Malatya’da park halindeki kamyon alev alev yandı. Olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeker Fabrikası yerleşkesinde küspe dolumu için bekleyen bir kamyonda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cep telefonu ile görüntülenen yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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