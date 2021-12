Battalgazi’de Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması düzenlendi Güder: “Bu yarışmalarımızın sayısını arttıracağız”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Genç Nida Kur’anı Kerimi Güzel Okuma ve Hafızlık’ yarışmasının ödül törenine katılarak, “Peygamber Efendimiz 'Güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır.' buyurur. İlçemizde düzenlenen bu yarışmaya iştirak eden Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım adına tebrik ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 202122 Eğitim Öğretim yılı İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmalar programı kapsamında “Genç Nida Kur’anı Kerimi Güzel Okuma ve Hafızlık” yarışması düzenlendi. Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ve kuran bülbüllerinin tilaveti ile süren yarışmanın ödül törenine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder katıldı. Düzenlenen Hafızlık yarışmasında, Ayşe Betül Köse birinci, Ayşenur Memur ikinci ve Zeynep Köroğlu ise üçüncü olurken, Kur’anı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında da, Gülden Yeşilkaya birinci, Fatma Zehra Şahin ikinci ve Şeyma Çınar ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Başkan Güder takdim etti. Yarışmanın ardından Yeşilçam Sosyal Tesislerinde öğrencileri konuk eden Başkan Güder, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tek tek tebrik etti.



“Birinciler bölge yarışmasına katılacak”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayrettin Gürsul, “İlimizde kadınlar ve erkekler arasında yarışmalar yapılıyor. Yarışmalar toplamda 14 dalda düzenleniyor. Yarışmalar haftaya kadar devam edecek. İl genelinde 134 öğrencimiz yarışmaya katıldı. Öğrencilerimiz kendi okullarından seçilerek yarışmaya katılıyor. Burada birinci olan yarışmacımız bölge yarışmalarına katılacak. Jürimizin iyi bir seçim yapması gerekiyor. Kaybedeni olmayacak bir yarışma. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum”

Kur’anı okumanın ve dinlemenin bir ibadet olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kur'anı Kerim'i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan bir kapıdır. Esas hedef nedir, anlamak ve yaşamak. Bunun gayreti içerisindeyiz. Peygamber Efendimiz 'Güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır.' buyurur. Burada hocalarımızın, jüri üyelerimizin her öğrencimizin Kur’anı Kerim’i okuduktan sonra yaptığı müzakereler bir talim, bir tecvit, bir kıraat dersidir. Jüriyi oluşturan, emek veren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar nice öğrencilerimizin Kur'anı Kerim'in daha güzel, usulüne ve kıraatine uygun okunması noktasında çok güzel dersler verdiler. Hepsinden Allah razı olsun. İlçemizde düzenlenen bu yarışmaya iştirak eden Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım adına tebrik ediyorum. Ben de imam hatip okulundan mezun olan ve bu farkındalığı başkasına yansıtmaya çalışan bir ağabeyinizim. Yüce rabbim bizlere ve sizlere beraber yol yürümeyi nasip etmiş, bu mutluluk verici bir durum. Hepinizi tebrik ediyorum. Düne kadar imam hatip okullarından mezunlar ilahiyat fakültelerinden başka bir fakülteye alınmazken, puanları kırılırken ve imam hatipliyiz cümlesini kurmaya imtina ettiğimiz süreçte 2002 yılında bir delikanlı çıkarak imam hatipli birinin Başbakan ve Cumhurbaşkanı olabileceğini herkese gösterdi. Gelecek sizlerin olacak. Gelecek sizlerin elinde inşa edilecek. Elinizdeki bu nimetin kıymetini bilelim. Sizlere büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Çok çalışacaksınız. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin” dedi.

