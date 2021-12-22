Karaman’dan Cömertoğlu’na ziyaret

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Erzincan’ın Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Malatya’nın Arapgir İlçesi Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman’ı Başkan Haluk Cömertoğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Basri Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcılarımız Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Komşu ilçemiz Kemaliye’nin başarılı Belediye Başkanı Mehmet Karaman bugün bizleri ziyarete geldiler. Kendilerinin Kemaliye ilçesindeki başarılı hizmetlerini yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz” dedi.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman’a iş insanı Fuat Baran da eşlik etti.

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