Battalgazi’deki Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Gençlerin eğitimine büyük önem veren öğrenci dostu Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Battalgazi’ye kazandırılan Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi, kitapseverler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gelecek nesillerin eğitimine ve eğitim için de kütüphanelere büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Merkez Beydağı Mahallesine geçtiğimiz günlerde kazandırılan 2 katlı Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi, günün her saatini kütüphanede geçiren öğrenciler ve kitapseverlerden tam not alıyor. Cemal Gürsel, Yavuz Selim ve Başharık bölgesinde yaşayan vatandaşların uzun süredir eksikliğini yaşadığı ve yapımında en ince ayrıntıların bile düşünüldüğü 2 milyon maliyetli kütüphane, 7’den 70’e her yaştan insanlardan yoğun ilgi görüyor. Bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı sunan kütüphane zengin kitap koleksiyonu, güncel kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Battalgazi’de yaşayan her yaştan vatandaşa hitap ediyor.



Öğrenciler kütüphane ortamından memnun

Kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrenciler Battalgazi Belediyesi’nin kendilerine sunduğu hizmetten ve kaliteden çok memnun olduklarını belirtti. Vatandaşların sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabileceği, ders çalışabileceği, boş vakitlerini değerlendirebileceği kütüphaneden yaralanan öğrenciler ve kitapseverler, Battalgazi’ye örnek bir kütüphane kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ilettiler.



Öğrencilerden Başkan Güder’e övgü

Kütüphaneden yararlanan öğrenci Mehmet Akif Sar kütüphane ile ilgili, “Üniversite yüksek lisans öğrencisiyim. Genellikle buraya ders çalışmak için geliyorum. Beydağı mahallesinde oturuyorum. Evimde ders çalışmak için uygun bir ortam olmadığından dolayı üniversiteye gidiyordum. Buda zaman kaybına yol açıyordu. Başkanımızın mahallemize kazandıracağı kütüphaneyi duyduğum zaman büyük sevinç yaşamıştım. Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kütüphanede her şey düşünülmüş ve ne gerekiyorsa yapılmış. Çok nezih bir ortam. Geniş bir kaynak arşivi mevcut. Böyle donanımlı kütüphane bölgemize yapıldığı için mutluyuz. Öğrenci dostu başkanımızı çok seviyoruz. Her açıdan burayı beğeniyorum” ifadelerini kullandı.

6.sınıf öğrencisi Muhammed Emin Çakmak ise “6. sınıf öğrencisiyim. Burada günlerim güzel geçiyor. Kütüphaneyi çok beğeniyorum. Burada ders çalışıyorum ve derslerim başarılı. Ben sessiz ortamları seviyorum. Evimizde böyle ortamım olmuyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi’nin öğrencilere her imkanı sunduğunu aktaran İnönü Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3.sınıf öğrencisi Nergiz Bilek da, “İnönü üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Başharık’ta oturuyorum. Ben burayı çok ama çok beğendim. Neredeyse günün 67 saatini burada geçiriyorum. İlerleyen sınavlarda daha da uzun kalacağım. Üniversitemizde de bir kütüphane var ama ben oraya gitmeyi tercih etmiyorum. Burada ortam çok güzel ve sessiz, evime de yakın. Evde bir ses olsa hemen dikkatim dağılıyor ama burada öyle bir şey yok. Burada ders çalışmak insanı daha çok motive ediyor. Çok güzel kaynak kitapları mevcut. Tam bir aile ortamı gibi. Bize bu imkanı sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e tüm öğrenciler adına teşekkürlerimi iletiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Bizler başkanımızı seviyoruz. Öğrencilere yönelik hizmetlerini takdirle karşılıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.