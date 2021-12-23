Malatya Orman İşletme Müdürü Kalaylı basın ile vedalaştı Kalaylı: “Malatya’da orman varlığını yüzde 15’den yüzde 17’ye çıkardık”

Türkiye ortalamasının yüzde 28 olduğu orman varlığı Malatya’da yüzde 15’den yüzde 17’ye çıkarıldı.

Malatya’dan Kahramanmaraş’a tayini çıkan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek vedalaştı. Malatya’da 5,5 yıldır görev yapan Kalaylı görev süresi içerisinde yapılan çalışmaları basınla paylaştı. 19 bin 200 hektarlık alana 5,5 yılda 14 milyon 500 bin fidan dikildiğini ve dikilen fidanların yüzde 85’i tutmuş vaziyette olduğunu ifade eden Kalaylı, “Malatya ilimiz, kurak ve yarı kurak bir iklime sahip bir ilimiz. Yıllık yağış 350 milimetre ve bazen de altına düşüyor Dolayısıyla burası bir ağaç yönüyle, bir orman varlığı yönüyle bir Akdeniz, Ege veya bir Karadeniz bölgesi gibi değil. Ancak Malatya’nın da kendine göre tabi endemik türleri var. Malatya'nın asli türü meşe, ardıç ve alıç. Alıç meyvesinin neredeyse anavatanı burasıdır diyebiliriz. Malatya'nın normal şartlarda geçen yılki angajman planlarımızdaki bir önceki dönem planı verilerine göre 189 bin hektar orman alanı vardı. Ancak gerek benim görevde bulunduğum son 5,5 yıl, gerekse benden önceki işletme müdürlülerimizin çalışmalarıyla bu oran şu an yüzde 15’ten yüzde 17 ye çıkarıldı. Orman varlığımız 213 bin hektara ulaştı. Türkiye ortalaması yüzde 28 olduğu düşünülürse ortalamaya yavaş yaklaşıyoruz. Bunu ifade etmek isterim. Vatandaşlarımız bazen çıplak alanları görüyor ve zaman zaman bizi de eleştiriyor. Ancak şunu bilsinler ki uygun olan tüm yerlerde çalışma yapıyoruz. Çalışma yapmaya da devam ediyoruz. Malatya’da kurulu bulunan 2 fidanlığımızda sürekli buraya uygun türler üretip gerek biz dikiyoruz, gerekse de vatandaşlarımıza, kurumlarımıza, bedelsiz verilen fidanların dikilmesini temin ediyoruz.

Görev yaptığımız süre boyunca 2016'dan 2021 yılı bugün itibarıyla toplam 19 bin 200 tekrar ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışması yapmışız. Bu da yıllık ortalama 4 bin 500 hektara tekabül ediyor. Bu da Türkiye ortalamasında iyi bir değer” dedi.

Görevi süresi içerisinde Malatya’ya 14 milyon 500 bin fidan dikildiğini ve bunların yüzde 85 gibi bir başarı elde ettiklerini de ifade eden Kalaylı, “Malatya ‘da güzel şeyleri hep beraber başardık. 19 bin 200 hektarlık alana 5,5 yılda 14 milyon 500 bin fidan dikildi. Fidan dikimlerini her sene Aralık itibarıyla başarı oranını tespit ediyoruz. Son tespitlerimiz şu, dikilen fidanların yüzde 85’i tutmuş vaziyette. Fidanları dikiyoruz ama peşini de bırakmıyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Kuruyan fidanların yerine yeni fidanlar dikiyoruz. Maksadımız devamlılığı sağlamaktır” diye konuştu.



“3 yılda 35 bin kök alıç aşıladık”

Malatya'da ilk defa 2017 yılında alıç aşılama çalışmasına başladıklarını da dile getiren Kalaylı, “Bölgemizdeki kaliteli alıçlardan aldığımız kalemlere buradaki yerel endemik alışlarımıza aşılama yaptık. Aşılama çalışmalarında bölgedeki endemik türlerin bazılarına yapmadık. Bu bir kuraldır. Mutlak endemik türleri korumamız gerekiyor. Gittiğimiz sahada 3’te 1’lik bir kısmına aşı yapıyoruz. Toplamda 3 yılda 35 bin kök alıç aşıladık. Bunlarında meyvelerini almaya başladık. Belen aşısı dediğimiz endemik türlerden aldığımız aşıların hem piyasa değeri var, hem de görsel güzellik de var. Ama bunu tabii bakımını ve korumasında vatandaşımızla birlikte işletme müdürlüğümüz birlikte yapacaklar. Bundan sonra da inşallah köylülerimiz güzel bir gelir elde edecekler” şeklinde konuştu.

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