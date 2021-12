Rektör Karabulut: “Gelişimin en temel kaynağı eğitimidir”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bir programda yaptığı konuşmada, “Geçmişten günümüze gelişimin en temel kaynağı eğitimidir” diyerek, gençlere de kitap okuma ve yabancı dil öğrenmeleri konularında tavsiyelerde bulundu.

MTÜ’ tarafından Gazeteci Yazar Şebnem Bursalı ve Gazeteci Yazar Yavuz Donat’ın katılımları ile “Dünden Bugüne Türkiye” konulu söyleşi programı düzenlendi. Ayrıca, Donat’ın 56 yıllık kariyerini Şebnem Bursalı’ya anlattığı “Off The Record” kitabı imza günü etkinliği gerçekleştirildi. Genç okuyucularıyla buluşan iki meslektaş, hem kitabı imzaladı, hem de okurlarıyla sohbet etti. MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un açılış konuşmaları ile başlayan söyleşi Şebnem Bursalı moderatörlüğünde gerçekleşti.

Tarihin geleceğe de ışık tuttuğunu ifade eden MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Türkiye, 1920'ler ve 1930'lardan itibaren kültür ve zihinsel, kısaca uygarlık değişimi, 1940'lar ve 1950'lerden günümüze demokrasiyi yerleştirme süreci ve 1980'lerden bugüne de ekonominin dışa açılması gayretlerini yaşamıştır. Bugün Türkiye, büyüyen, dış pazara açılan, genel olarak refah düzeyi yükselen bir ülke” ifadelerini kaydetti.



“Geçmişten günümüze gelişimin en temel kaynağı eğitimidir”

Yeni bir projeyi de ilk defa açıklayan Karabulut, “Bir yeni projemizi de ayrıca ilk defa buradan açıklamak istiyorum. Atıl Durumdaki Hangarların Medikal Üretim ve İstihdam Sağlanması için Dönüştürülmesi Projemizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı uzun zamandır sürdürüyoruz. Burada hem tıbbi malzeme üretimi yaparak sağlık sektörüne büyük katkı sağlarken, gençlerimizin istihdamı adına da çok önemli adımlar atacağız” dedi. Karabulut, “Geçmişten günümüze gelişimin en temel kaynağı eğitimidir” bilinci ile yenilikçi eğitim hedeflerimizi tarihimizden aldığımız örnekler doğrultusunda planlıyoruz. Yerli ve milli üretime önem veriyor ve bu alanda çalışması olan tüm öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“İlim Çin’de bile olsa gidip alınız”

Karabulut gençlere de kitap okuma ve yabancı dil öğrenmeleri konularında tavsiyelerde bulundu. “Birden fazla yabancı dil öğrenin, kendinizi geliştirin. Türkiye'de uluslararası düzeyde nasıl öğrenci profili isteniyor bunları araştırın. Zamanınızı iyi değerlendirin. Başarının sırrı zamanı iyi kullanmaktan geçer. Peygamber efendimiz (SAV) bir hadisinde “İlim Çin’de bile olsa gidip alınız” diyerek, “bilimin ne kadar önemli olduğu” anlatılmak istenmiştir. Sizler de öğrenmenin her yolunu deneyin, bilgiye en kolay ulaşabileceğiniz yerler kitaplardır. Kitap okuyun, çünkü kitap sizleri başka ufuklara götürür, bilgi dağarcığınız geliştirir. Kitap sizleri gelecek hedeflerinize ulaştırır” İfadelerini kullandı.



“Kentler tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla var olurlar”

Şebnem Bursalı Malatya ve bölgenin tarihi ve coğrafi özelliklerine değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Malatya’ya indik soğuk Ankara’dan sonra burası daha sıcak geldi. Ankara daha soğuktu ama tabi sadece havanın sıcaklığı değil insanın sıcaklığı insan sıcaklığıyla sarmalandık çok teşekkür ediyorum. Sayın hocamın da hem şahsı hem ailesi ve üniversite ailesi bizi gerçekten sıcacık kucakladılar. Malatya olarak çok şanslısınız yani burada doğmuş büyümüş olanlar ya da buraya sonra gelenler adına söylüyorum çünkü çok şanslısınız tarihiye de çok özel bir yer bulunduğumuz yer. Anadolu’nun medeniyetlerin buluştuğu yer, dediniz hocam gerçekten çok özel bir şehir Malatya, aynı zaman da iki Cumhurbaşkanı çıkarmış, siyasette yeri olmuş şehirdesiniz. Kentler tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla var olurlar ve başka nesilde de sonsuza kadar yaşarlar.”

MTÜ’nün gelişimi hakkında konuşan Gazeteci Yazar Bursalı, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ndeyiz çok yeni bir üniversite arkadaşlar gerçekten çok şanslısınız çünkü şimdi ben burada anti parantez açacağım rektör hocamın bayan olması benim için fersah, Fersah çok önemli ve özel ama sadece kadın olması değil her şeyden öncesi riyakat önemlisi ben kendisiyle daha önce tanışıyorum, hem bilimle ilgili kültür sanatla ilgili her türlü sohbetimiz oldu, İnanın burada ne kadar heyecanla konuştuysa anlatıysa ve yaptıysa Ankara’da İstanbul’da da her yerde aynı heyecanı taşıyor sadece kendisi yaşamıyor size de yaşattırıyor. Gelince gördüğümde aslında hiç şaşırmadım ama bu kadar genç bir üniversitede hakikaten bir kadın çalışkanlığını kadın üretimini evet bu bir ekip işi diyorum” dedi.

Yavuz Donat ile gerçekleştirdiği söyleşiyi meslek hayatında çok önemli olarak tabir eden Bursalı, Yavuz Donat’ın 56 yıllık tecrübelerini aktarmak ve buradan bilgiler edinmenin çok değerli olduğunu belirtti.



“Turgut Özal vizyon sahibi bir insandı ve sizin de vizyon sahibi bir rektörünüz var”

Gazeteci Yazar Yavuz Donat ise “Malatya’ya kaç defa geldim sayısını unuttum fakat bu gezi bu gelişim çok önemli, çok özel gerçekten, çok teşekkür ediyorum çünkü ben hep Malatya’yı dinlemeye geldim bu defa Malatya’da konuşmak bize kısmetmiş. Turgut Özal’la Antalya’ya gitmiştik Antalya da mitingi yaptı. Akşama doğru Adana’da olacaktık uçak havaalanında bekliyor, Yavuz’cuğum gel sana bir yeri göstereceğim dedi. Helikoptere bindik, Turgut beyin o zaman Şile’de yazlık evi vardı, parti çalışmalarını yürüdüğü yer Şile üzerinde helikopterle geçtik, aşağıları gösterdi burada şu olacak bura turizm cenneti olacak buraya beş yıldızlı oteller yapılacak falan bende biraz takıldım sayın Başbakan ne zaman yapılacak anlamında, kolumu tuttu hepsi olacak dedi. Şimdi Turgut Özal vizyon sahibi bir insandı hayalleri olan bir insandı. Rahmetle anıyorum şimdi dün akşam geldik rektör hanımı dinlerken hayallerini anlatı böyleydi şunları yaptık deyince aklıma Turgut bey geldi ve vizyon sahibi insanı severim. Vizyon sahibi bir rektörünüz var sizi tebrik ediyorum” dedi.



“Gerekirse öl, sana emanet edilen bir şeyse bunu yazma”

Tarihin hayatında ki yerinden bahseden Gazeteci Yazar Donat siyasetçi Gazeteci ilişkisini güven üzerine kurduğunu ifade ederek, “Birçok kişi ile görüşüyorsunuz ve onlar size bunu yazmamanızı söylüyorlar. Yazmazsam ölürüm, yazarsam manşet olacak ama gerekirse öl ama sana emanet edilen bir şeyse bunu yazma çünkü güven kırılırsa bir günlük çıkar uğruna geriye kalan her şeyi kaybedersiniz” şeklinde konuştu.

Karabulut’un MTÜ öğrencileri ve öğretim üyelerince atık camlardan yapılan eserleri takdimleri ile program sonlandı.

Söyleşi programı sonrasında Donat’ın 56 yıllık kariyerini Şebnem Bursalı’ya anlattığı “Off The Record” kitabı imza günü düzenlendi. Programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.