Babadan miras kalan tespih koleksiyonuna gözü gibi bakıyor Bu koleksiyonda 1 TL'lik tespih de var 10 bin TL'lik tespih de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babadan miras kalan tespih koleksiyonuna gözü gibi bakıyor Bu koleksiyonda 1 TL'lik tespih de var 10 bin TL'lik tespih de

İHA

Babadan miras kalan tespih koleksiyonuna gözü gibi bakıyor Bu koleksiyonda 1 TL'lik tespih de var 10 bin TL'lik tespih de

Babasından miras kalan 200 bin TL'lik tespih koleksiyonuna gözü gibi bakan Yusuf Hizbullah Polatbaş, "Koleksiyonumda 1 TL'lik tespih de var 10 bin TL'lik tespih de var" dedi.
Malatya'da 40 yıl önce tespih koleksiyonu başlatan Bayram Polatbaş, hayatını kaybedince koleksiyonunu oğullarına bırakarak, koleksiyonun gelenek olarak devam etmesini istedi. Babasından miras kalan 200 bin TL değerindeki tespih koleksiyonunu evinde muhafaza eden Yusuf Hizbullah Polatbaş, koleksiyona gözü gibi bakıyor.
Babasının küçük yaşta tespih biriktirmeye başladığını ifade eden Yusuf Hizbullah Polatbaş, babasının kaybettikten sonra babasından miras kalan koleksiyonu ağabeyi ile devam ettiriyor.
Babasının çocukluktan beri tespihlere merakının olduğuna değinen Polatbaş, “Babamızın küçüklükten beri teşbihe olan merakı bize kadar ulaştı. Küçüklükten 23 tespihten başlayıp 1999 yılına kadar o zaman imkanlar el vermediği için odada koleksiyon yapma imkanı bulamamıştı. 1999 yılında kendisi tespihleri satın alarak büyük bir koleksiyon haline getirdi. Babamın çocukluğunda çok büyük bir merakı vardı. Hevesi vardı. Birinin elinde tespih gördüğü zaman incelerdi bakardı. Fiyatını sorardı. Almak için elinden geleni yapardı” dedi.
“Tespihleri değerlendirir fiyat biçer, beğendiğini de kaçırmazdı”
Fiyatları 1 TL ve 10 bin TL arasında yaklaşık 200 bin değerinde tespihin babasından miras kaldığının altını çizen Polatbaş, “Gençlik döneminden orta yaşlarında hafta bir de olsa Malatya Yeni Cami, Söğütlü Cami civarında tespih satan esnaf abilerimizi ziyaret ederdi. Tespihleri değerlendirir fiyatını biçer, beğendiğini kaçırmazdı. Teşbihlerini çoğunu kendisi satın aldı. Koleksiyonu duyan eş dost, arkadaşları bir kısmı da kendisine hediye olarak geldi. Şuan 500’e yakın tespih bulunmakta. Fiyatları 1TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Bizim değer biçtiğimiz yaklaşık 200 bin TL civarında tespih bulunmakta” şeklinde konuştu.
“Tespih koleksiyonu vardı ama elinde hiç tespih bulunmazdı”
Babasının tespihlere her şeyden çok önem verdiğine değinen Polatbaş, “Babam tespihlerine bizden daha çok önem verirdi. Çok severdi. Her gün silerdi bakardı. Bizde aynı şekilde temizliğini yapıyoruz. Haftada bir kez de olsa çekiyoruz. Siliyoruz. Rahmetli babam hayatayken bu kadar tespih koleksiyonu olduğu halde elinde tespih bulamazdınız namaz dışında. Kimse demezdi bu adamın tespih koleksiyonu var. Elinde tespih yoktu” diye konuştu.
Babasından miras kalan tespih koleksiyonu abisiyle ilerletmeyi düşündüklerini ifade eden Polatbaş, “Babam vefat etmeden öncede ben çocuklarımın devam etmesini canı gönülden isterim diye kendisi defalarca söyledi. Biz de abim ile birlikte elimizden geldiğince haftada bir de olsa ayda bir de olsa bizlerde Malatya olsun il dışı olsun tespih esnafını gezerek beğendiğimiz tespihler olduğu zaman kaçırmıyoruz. Getirip koleksiyona yerleştiriyoruz. Babamızdan kalan bu serveti biz çocukları olarak böyle bir şey bize bıraktığı için biz çok mutluyuz. Biz de kendisi gibi tespih koleksiyonunun büyütmeyi düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor ...
Sumudica: "Yüzde bin verilmemiş penaltımız var"
YEREL HABERLER Sumudica: "Yüzde bin verilmemiş penaltımız var"
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor ...
Hikmet Karaman: "2-0'dan geriye dönüş çok önemli"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "2-0'dan geriye dönüş çok önemli"
Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı
YEREL HABERLER Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e ...
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçı sonrası hakem sahadan çıkamadı Başkan Adil Gevrek, sahaya girerek hakeme saldırmak istedi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçı sonrası hakem ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: 2-2
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: ...
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor ...
Rektör Karabulut: “Gelişimin en temel kaynağı eğitimidir”
YEREL HABERLER Rektör Karabulut: “Gelişimin en temel kaynağı ...
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - ...
Döviz kurundaki sert düşüş ikici el araç fiyatlarında düşüş beklentisini arttırdı
YEREL HABERLER Döviz kurundaki sert düşüş ikici el araç fiyatlarında ...
Üniversite velise öğrencilerine "terör" eğitimi
YEREL HABERLER Üniversite velise öğrencilerine "terör" eğitimi
SYDV'de yer alacak muhtarlar seçimle belirlendi
YEREL HABERLER SYDV'de yer alacak muhtarlar seçimle belirlendi
Malatya Orman İşletme Müdürü Kalaylı basın ile vedalaştı Kalaylı: “Malatya’da orman varlığını yüzde 15’den yüzde 17’ye çıkardık”
YEREL HABERLER Malatya Orman İşletme Müdürü Kalaylı basın ile ...
Malatya’da hız limitleri yeniden belirlendi
YEREL HABERLER Malatya’da hız limitleri yeniden belirlendi
Bülbüloğlu: "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaası için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Bülbüloğlu: "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaası için ...
Mehmet Furkan Karataş "70 çizgi" kitabında yer aldı
YEREL HABERLER Mehmet Furkan Karataş "70 çizgi" kitabında yer aldı
Müdürler ile muhtarlar bir araya geldi Hekimhan’da sentetik çim futbol sahasının açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Müdürler ile muhtarlar bir araya geldi Hekimhan’da ...
Başkan Çınar, metruk evin yıkımı ve yol açma çalışmalarını inceledi Çınar: “Yatırımlarımızla mahallelerimizin cazibesini artırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, metruk evin yıkımı ve yol açma ...
Battalgazi’deki Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Battalgazi’deki Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne yoğun ilgi
Gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması çabası
YEREL HABERLER Gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması ...
Dünya Yeşil Kampüs sıralamasında İnönü Üniversitesi 30 basamak yükseldi
YEREL HABERLER Dünya Yeşil Kampüs sıralamasında İnönü Üniversitesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.