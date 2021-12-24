Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Malatya’da FETO üyesi olmak suçundan bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Yeşilyurt ilçesinde FETO üyesi olmak suçundan aranan 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şahıslardan 1’i tutuklandı, 1’i de adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan, Battalgazi ilçesinde DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs yakalanırken, şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, Doğanşehir ilçesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sanal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 1 kişiyi gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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