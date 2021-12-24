Genç Tarihçiler Topluluğu Arslantepe’yi inceledi

Malatya İnönü Üniversitesi Genç Tarihçiler Topluluğu tarafından “Tarihin İzinde Arslantepe” konulu gezi düzenlendi.

26 Tem 2021’de UNESCO kalıcı miras listesine giren Malatya’nın Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi’nde bulunan Arslantepe Höyüğü’ne gerçekleştirilen geziye, İnönü Üniversitesi SağlıkKültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Ulaş, Fizik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Özdemir, SağlıkKültür ve Spor Dairesi Kültürel Hizmetler Şube Müdürü Hilal Aksoy, Genç Tarihçiler Topluluğu Başkanı Ahmet Kaman ve öğrenciler katıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Ulaş, Arslantepe Höyüğü’nün tarihini anlatarak öğrencilere bilgi verdi.

Gezi sorucevap şeklinde son buldu.

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarihte yerini alıp, 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve 26 Tem 2021’de UNESCO kalıcı miras listesine giren Arslantepe Höyüğü, aynı zamanda açık hava müzesi olarak da gezilebiliyor.

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