Yazıhan’da Atlı Cirit Sahası tamamlandı Sıra spor salonunda

Malatya’nın Yazıhan İlçesinde yapımı biten Atlı Cirit Sahası tamamlandı. Atlı Cirit Sahası yanına da kapalı spor salonu yapılacak.

Yazıhan İlçesinde tamamlanan Atlı Cirit Sahasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve beraberindekiler inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Atlı Cirit Sahası ve yanına yapılacak kapalı spor salonu hakkında bilgi verdi. Kayhan, Atlı Cirit Sahasının tamamladığını belirterek, “Bugün Yazıhan’ımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından finanse edilen ve Yazıhan Belediyemiz tarafından da desteklenen Atlı Cirit Sahamızın tamamladığımızı gördük. Hem alan olarak, hem imkan olarak, atların barınma yeri olarak bin kişilik tribünü ile çok güzel bir tesis olmuş. Hem bu sporumuzu sevdirmek, hem de ata sporumuzun değerini ve kıymetini bilmek, bu ata sporumuzu gelecek nesillere taşımak için teşviklerimizi ve desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu alanımızda atlı cirit sahası bitmiş, atların barınma yerleri, atların rehabilite edileceği yerler tamamlanmıştır. Bu rehabilite yerlerinde atların nallanması, doğumhanesi, ameliyathanesi ve yıkanma yerleri bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Atlı Cirit Sahası yanına kapalı spor salonu da yapılacağını dile getiren Kayhan, “ Aynı zamanda bu alanımıza bir kapalı spor salonu projemiz var. Onu da tamamlarsak burası bir spor kompleksi haline dönüşecektir” dedi.

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