Malatya'da suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 adrese baskın yaptı. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 81 fişek, 30 adet kartuş ve 300 gram esrar ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-24 15:49:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.