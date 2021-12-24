Şüphe üzerine yapılan aramada tarihi eser

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Malatya’da, şüphe üzerine durdurulup arama yapılan şahsın üzerinden suç unsurları çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğünce yapılan koordineli çalışmada, Halep Caddesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahıstan 12 adet tarihi eser nitelikli materyal, 10 adet uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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