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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var

İHA

Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava olduğunu söyledi.
Dernek binasında yönetim kurulu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen MİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ve dövizdeki hareketliliğin birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de ekonomik sıkıntılara neden olduğunu söyledi. İMKON çatısı altında geçtiğimiz günlerde Antalya’da ‘Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için çalışıyoruz’ temalı bir çalıştay düzenlediklerini anımsatan Bülbüloğlu, “Bu çalıştay da son dönemlerde kur artışına bağlı olarak yaşadığımız ekonomik kriz ve bu krizin etkisi ile inşaat temel malzemelerine gelen fahiş fiyatlar başta olmak üzere sektörün birçok problemini istişare ettik. Bu çalıştayın gerçekleştiği sırada inşaat malzemelerindeki artışların yardımında, kamu müteahhitlerine fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi verilmesi ve müteahhitlik odası kurulması gibi birçok önemli konuda istişarelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi. İnşaat sektörünün Türkiye’de istihdama katkı sunan önemli bir lokomotif durumunda olduğunu dile getiren Bülbüloğlu, “Bu sektörde birlikte çalıştığımız, üretici ve tedarikçi firmalar bu döviz kurunu artışı ile beraber biraz da stokçuluk ve malzemelerdeki ihracata dayalı ürünlerde fiyat artışı oldu. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomi modeli ile birlikte döviz kurunda yaklaşık yüzde 40’lık ciddi bir düşüş gözlemlendi. Bu düşüş ile birlikte tabi ki inşaat malzeme fiyatlarında ciddi bir indirime gidilmesi tüm kamuoyunun beklentisi. Bu beklenti sadece müteahhitlik sektöründeki arkadaşlarımızın değil bu meslekten ekmek yiyen yüz binlerce insanı, konut ve kira fiyatlarını ilgilendiren etkendir. Bu konuda ciddi bir beklenti var” şeklinde konuştu.
Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir havanın hakim olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, “Döviz kurundaki düşüş devam ediyor. Bizler buna istinaden hem üreticilere hem de üyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Daire fiyatlarının düşmesi, dükkan fiyatlarının düşmesi malzeme fiyatlarına bağlı. Yeni projelerde bu fiyatların artmaması noktasında üreticilere çağrıda bulunuyoruz. İnşallah üreticilerimiz de buna sessiz kalmayıp destek olacak, ülkemizin tekrar refaha ulaştırılması anlamında destek olacaklardır” diye konuştu.

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