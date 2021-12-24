Belediye Başkanı Osman Güder’in acı günü

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Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in 76 yaşındaki kayınpederi Hasan Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yıldırım için şehir mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, Belediye Başkanı Osman Güder, Ak Partinin Yerel Yönetimler toplantısı nedeniyle cenaze törenine yetişemezken, Vali Aydın Baruş, Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Nogay, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Sıddık Özdemir, Yeşilyurt Ak Parti ilçe Başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya, Battalgazi Ak Parti ilçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Battalgazi ilçe Başkanı İlhan İlhan, belediye meclis üyeleri ve yakınları katıldığı törenle Yıldırım defnedildi.

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