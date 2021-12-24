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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü, İnönü Müzesi’nde anıldı

İHA

İnönü, İnönü Müzesi’nde anıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 48’inci yıl dönümü anısına “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Malatya Ziyaretleri” konulu konferans düzenlendi.

Rektörlük Ana Bina İsmet İnönü Müzesi’nde gerçekleşen konferansa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Kılınç, akademik ve idari birim yöneticileri, basın mensupları ve öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

“İnönü Üniversitesi, İsmet İnönü Müzesi’nde anlamlı bir anma etkinliği gerçekleştiriyor”
Açılış konuşmasını yapan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinin ismini taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti 2’nci Cumhurbaşkanı merhum İsmet İnönü’nün vefatının 48’inci yıl dönümü anma programını İsmet İnönü Müzesi’nde düzenleyerek anlamlı bir anma etkinliği gerçekleştirdiğini ifade etti. Malatya’nın iki cumhurbaşkanı çıkarmış bir şehir olduğunu vurgulayan Rektör Kızılay, üniversiteye İnönü isminin verilme hikâyesini şu ifadelerle anlattı. “Malatya iki cumhurbaşkanı çıkarmış bir şehirdir. 2’nci Cumhurbaşkanımız merhum İsmet İnönü ve 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal hemşerilerimizdir. İsmet İnönü’nün vefatından sonra yaptığı hizmetlere atfen ismine bir üniversite kurulması gerektiği konuşuluyordu. Malatyalı olduğu için o zamanlarda İsmet İnönü adına bir üniversitenin Malatya’da kurulması yönünde bir talep oluştu. O zamanki milletvekilleri, entelektüeller ve Malatya halkıyla beraber bu karar Meclis’ten ve Senato’dan geçiyor. O zamanki hükümet tarafından İsmet İnönü adına bir üniversitenin Malatya’da kurulması onaylanıyor. Bu vesileyle 3 Nisan 1975 yılında Resmi Gazetede üniversitemizin kuruluşu yayınlanıyor.”

İki cumhurbaşkanının isminin de şehirdeki iki üniversiteye verildiğini dile getiren Rektör Kızılay, son olarak vefatının 48’inci yıl dönümünde 2’nci Cumhurbaşkanı merhum İsmet İnönü’yü rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek konuşmasını sonlandırdı.

2’nci Cumhurbaşkanı İnönü’nün Malatya Ziyaretleri
Konferansa konuşmacı olarak katılan Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Nezir Kızılkaya, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında birçok yurt içi ve yurt dışı gezisi yaptığını ve yurt içi gezileri kapsamında altı defa Malatya’ya gelerek incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

2’nci Cumhurbaşkanı merhum İsmet İnönü’nün Cumhuriyet dönemi boyunca Malatya’yı toplamda 18 kez ziyaret ettiğini, bu ziyaretlerin altısını ise Cumhurbaşkanlığı görevini yürütürken gerçekleştirdiğini dile getiren Kızılkaya, İnönü’nün ilk Malatya ziyaretini 27 Aralık 1939’da özel bir trenle yaptığını kaydetti. Kızılkaya, İsmet İnönü’nün Malatya’ya yaptığı ziyaretler hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Sağlık Bakanı ve İktisat Bakanı ile 5 Şubat 1941’de Malatya’ya ikinci ziyaretini yapmış ve Malatya Garı’nda Vali Fahri Özen ile Belediye Başkan Vekili Ali Gebeş ve devlet erkânı ile birlikte kalabalık bir halk topluluğunun katıldığı askeri törenle karşılanmıştır. Cumhurbaşkanı İnönü, Malatya’ya üçüncü ziyaretini 4 Ekim 1943 Pazartesi günü yapmıştır ve görevli öğretmen ve öğrenciler ile sohbet etmiş, şehir yöneticileri ile Malatya’nın elektrik sorununun çözümü için görüşmeler yapmıştır. Dördüncü ziyaretini 12 Ekim 1946’da gerçekleştirmiştir. Yetkililerle su, kültür ve meyvecilik konularında görüş alışverişinde bulunmuş ve sırasıyla Malatya Lisesi, Erkek Sanat Enstitüsü, parti binası, Hükümet Konağı ve Belediyeyi de ziyaret etmiş, Vali Konağında kısa bir istirahat sonrası amcazadesi Tevfik Temelli’nin evine gitmiştir. Beşinci ziyaretinde eşi Mevhibe İnönü Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Nihat Erim, Hasan Reşit Tankut ve Demokrat Parti Milletvekili Nuri Özsan da eşlik etmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı dönemindeki altıncı ve son gezisini ise 30 Mart 1950’de yapmıştır. Meydanda toplanan Malatyalılara hitaben Halkevi binasından bir konuşmayı yapmıştır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü konuşma sonrası ilçelerden gelen heyetler ile görüşmeler yapmış, daha sonra Sancaktar Mezarlığı’nda bulunan babasının kabrini ziyaret etmiştir. İsmet İnönü’ye bu ziyaretinde ressam Vahdettin Özbek tarafından sadece daktilo ile yapılan portre resmi Malatya adına hediye edilmiştir.”

2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yaptığı ziyaretlerde özellikle eğitim kurumlarına, esnaflara, dernek ve hastanelere yaptığı gezilerle orada yapılan çalışmalarla yakından ilgilendiğini vurgulayan Kızılkaya, gezilerinde halkla iç içe, halkın sorunlarını yerinde tespit ederek onlara çözüm üretmeye çalıştığını belirtti.

İnönü’nün ziyaretleri sırasında Malatyalı hemşerileri tarafından güzel bir şekilde karşılandığını ve ağırlandığını ifade eden Kızılkaya, ayrıca Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Malatya seyahatlerinde Sancaktar Mezarlığı’nda bulunan babası ve oğluna ait kabirleri ziyaret ettiğini ve şehirde yaşayan akrabaları ile görüştüğünü vurguladı.

Kızılkaya son olarak bu ziyaretlerin ulusal basında geniş bir yer bulduğundan ve şehrin tanıtımına önemli katkılar sağladığından bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

Konferansın ardından katılımcılar İsmet İnönü Müzesi’ni gezdi.

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