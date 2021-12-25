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Sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

İHA

Sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Malatya’da, polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, toplam 481 gram Metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 270 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Konular ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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