Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada, 481 gram metamfetamin, 24 uyuşturucu hap, 1 kilo 270 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-12-25 10:43:32
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