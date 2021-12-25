Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada, 481 gram metamfetamin, 24 uyuşturucu hap, 1 kilo 270 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-25 10:43:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.