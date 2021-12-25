Malatya’da bir binanın son katında çıkan yangında, 5 yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Terminal Caddesi eski Sümer Karakolu karşısında 5 katlı binanın son katında yangın meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu da söndürme çalışmalarına katılarak 5 yabancı uyruklu (Suriyeli) şahıs, dumandan zehirlenmiş olmaları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Ayrıca yan binada mahsur kalan 5 vatandaş da itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi. Şahısların durumlarının iyi oldukları öğrenildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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