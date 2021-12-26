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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de bin 58 çift evliliğe “evet” dedi

İHA

Battalgazi’de bin 58 çift evliliğe “evet” dedi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2021 yılı içerisinde toplam bin 58 çiftin nikâh işlemi gerçekleştirildi.

Bitmesine sayılı günler kalan 2021 yılı içerisinde "Hastalıkta ve Sağlıkta" diyen bin 58 çift Battalgazi Belediyesi'ne başvurarak dünya evine girdi. Mutlu bir yuva kurmak ve hayatlarını birleştirmek için Battalgazi Belediyesi Nikah Memurluğu’na müracaat eden bin 58 çift, Belediyedeki nikah salonu ve Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı başta olmak üzere çeşitli salon ve mekânlarda gerçekleştirilen nikâh işlemleri ile mutluluğa evet dediler. Battalgazi’deki nikah sayısında 2020 yılına oranla küçük bir artış yaşanırken, evlilik akitlerinin birçoğunu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bizzat kıydı. Çiftlerin nikahlarını kıyan Başkan Güder, yeni evli çiftlere mutluluk dileyip kahve takımı hediye etti.

“Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz”
En kutsal birliktelik olan evlilik müessesesini kuran bütün çiftlere mutluluklar dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi Nikah Memurluğu olarak her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyoruz. Bir 'evet' ile mutluluklarına ortak, evliliklerine ise vesile oluyoruz. Birçok çiftimiz 'evet' diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirmektedir. Bizler de zaman zaman çiftlerimizin nikah akdini gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak 2021 yılında 1058 çiftçimizin nikâhlarını kıymışız. Evlenerek yuva kuran ve bu kutsal birlikteliğe imza atan bütün çiftlerimize bir ömür boyu mutluklar diliyorum. Unutmasınlar ki Battalgazi Belediyesi olarak sadece iyi günde değil her zaman yanlarındayız” dedi.

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